Entre la vie et la mort [CRITIQUE] - Les limites de la coproduction

Conducteur de métro à Bruxelles, Léo assiste, impuissant, au suicide de son fils Hugo, qu’il n’avait pas vu depuis deux ans. Quand la police lui explique que son rejeton avait mouillé dans un braquage sanglant, il devient incontrôlable. Et se lance dans une quête éperdue. Oui, mais de quoi?

Ce qu’on en pense

20 ans après son premier long, Giordano Gederlini repart au front avec cette coproduction tentaculaire qui conjugue des financements venus de France, de Belgique et d’Espagne. Le héros est donc un Espagnol exilé à Bruxelles et harcelé par un duo de flics qu’incarnent notre compatriote Olivier Gourmet et la Française Marina Vacth.

Pour le reste? Un thriller qui se la joue poisseux, mais n’a pas les moyens de ses ambitions: tout fait bon marché, à commencer par les scènes de baston, lors desquels le héros frise même le ridicule, tandis qu’il faut tendre l’oreille pour comprendre les dialogues, qui jonglent avec les langues et les accents. Un fameux pétard mouillé que ce "revenge movie" à côté duquel Taken passerait presque pour un chef-d’œuvre. Rendez-nous donc Liam Neeson. On plaisante.

Thriller de Giordano Gederlini. Avec Antonio de la Torre. Durée: 1h35.