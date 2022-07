Élise Semoun dans «Ducobu Président!»: «Pour être libre, il faut des règles»

Élie, encore une fois, vous réalisez en plus de jouer Latouche: parce que tant qu’à s’en prendre plein la tronche, autant que ce soit par soi-même?

(Il rit) Voilà! Et puis, tant qu’à se lancer dans un projet comme celui-là, autant tout maîtriser de A à Z. Or, c’est une chose dont j’ai l’habitude sur mes spectacles, où je suis mon seul patron. Donc, si le film est mauvais, je serai le seul à blamer…

Ce qu’aime Ducobu, c’est transgresser les règles et là… il n’y en a plus! C’est moins marrant...

Ducobu, élu président des élèves, prend le pouvoir dans ce film. Et réinvente une école aux airs de parc d’attractions. C’est celle que le petit Élie aurait aimé connaître, lui aussi?

C’est celle dont tous les enfants rêvent! Quand on a commencé à écrire le scénario, on a interrogé ma petite nièce, et c’est exactement ce qu’elle nous a décrit: des toboggans, des manèges, pas de récitations, pas de devoirs, et des adultes juste là pour les surveiller…

Pourtant, même Ducobu finit par se lasser de ce nouvel environnement…

Oui, parce que ce qu’aime Ducobu, c’est transgresser les règles. Et là, il… n’y en a plus! De façon générale, je pense que pour être libre, il faut des règles.

Vous vous moquez, d’ailleurs, des nouvelles pédagogies…

Oui, gentiment. Mais sans vouloir jouer les poujadistes, ou les vieux cons, je crois qu’à l’école comme ailleurs, pour réussir, il n’y a qu’une seule méthode: le travail. Je ne suis pas Zemmour, mais regardez l’état de la société: je pense que pas mal de jeunes seraient contents d’avoir quelques règles à suivre, eux aussi.

Tout est corrigeable avec des enfants, mais pas avec des adultes: regardez ce que fait Poutine en Ukraine, on n’est pas loin du caprice d’enfant

L’élection de Ducobu se déroule, aussi, selon un schéma proche de la réalité…

Oui, il y a une petite Marine Le Pen, un petit écolo, beaucoup de mensonges, de la démagogie, de la tricherie: donc oui, on n’est pas très loin de la réalité…

Vous nous dites, toutefois, que l’enfance peut corriger tout ça?

Tout est corrigeable… avec des enfants, mais pas avec des adultes, malheureusement: voyez ce que fait Poutine en Ukraine, ça n’est pas loin d’être un caprice d’enfant, quand on y réfléchit...

Tourner avec des enfants, c’est comment? Amusant ou fatigant?

Surtout très fatigant. Je me sens un peu comme un prof en fin d’année scolaire: je suis épuisé (il rit)! Mais c’était aussi un vrai plaisir.

Franck Dubosc effectue une courte apparition: pourquoi?

C’est mon ami, et ça fait longtemps qu’on voulait tourner ensemble. Il a trouvé un créneau et est venu juste pour cette scène, qu’on a totalement inventée. Et à l’arrivée, on s’est bien marré.

«Ducobu président!», comédie d’Élise Semoun. Durée: 1h26. Sortie le 13/7.