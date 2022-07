L’expédition Philby-Ryckmans-Lippens en Arabie (1951-1952) a levé le voile sur l’histoire de l’Arabie préislamique. Ses archives sont aux Archives de l’UCLouvain. Lire + ici.

2. On a testé quatre restos au détour de la Dyle

Quatre bonnes adresses à Houtain-le-Val, Bousval et Wavre, sur la route qui passe par Walibi et Wavre et qui conduit à Leuven.

3. Un an après les inondations à Pepinster: «Au début, on se sent fort mais aujourd’hui, on se sent seul» (vidéo)

Un an après les inondations, Lætitia Weeghmans est toujours en plein travaux dans sa maison du Mousset. Le temps du chantier, elle habite avec sa famille dans une caravane installée sur un terrain en face de sa maison. Lire + ici.

4. Inondations: à Dinant et Anhée, un nouveau gros coup d’eau aurait sans doute les mêmes effets qu’il y a un an (vidéo)

Le 24 juillet 2021, des torrents se sont abattus dans les fonds et fonds de vallée, avec (notamment) des conséquences spectaculaires à Bioul, Bouvignes et Dinant. S’il pleuvait de nouveau autant en si peu de temps, on pourrait assister à la même catastrophe. Lire + ici.

5. À Walhain, on peut manger sur l’eau pendant que d’autres plongent sous le resto flottant. Les plongeurs de Wapi ont testé le concept... (vidéos)

Dans le cadre de leurs différents périples à la découverte des milieux sous-marins du Plat pays, un groupe de vidéastes et photographes subaquatiques de Wallonie picarde est tombé sous le charme d’un endroit à la fois magique et paradisiaque à Nil-Pierreux (Walhain), dans le Brabant Wallon : la carrière des Trois fontaines. Un écrin naturel qui attire non seulement les hommes-grenouilles mais aussi ceux et celles qui souhaiteraient simplement s’offrir un moment d’évasion avec un barbecue aux chandelles sur un resto flottant, par exemple… A découvrir ici.

6. Descente de la Lesse menacée par la sécheresse: «Bien mieux sans les contraintes Covid»

La descente de la Lesse au départ d’Houyet est suspendue. Malgré tout, le début de saison est bon. Dans les chiffres et la manière de travailler. Lire + ici.

7. La recette de l’été du chef Marius Darras du Stoemp, le resto de la Ressourcerie à Tournai (vidéo)

Si le restaurant «Le Stoemp» voisine la Ressourcerie à Tournai, ce n’est pas un hasard puisque tous les deux appartiennent à la même ASBL. Pas question toutefois de mets recyclés dans le premier cas, mais plutôt de plats revisités par un jeune chef, Marius Darras, qui fait la part belle aux produits du terroir. Comme pour cette poitrine de porc cuisinée à la façon carpaccio et dont le chef nous explique la recette en vidéo... Lire + ici.

8. Voici les 6 raisons pour expliquer que le Tour n’est pas encore joué

Même s’il a impressionné jusqu’ici, Pogacar n’a pas encore remporté sa troisième Grande Boucle. En voici la preuve par six.

9. Retour en force des mouches cet été: «Elles sont déjà plus nombreuses que l’an dernier»

L’été 2022 pourrait bien être placé sous le signe des mouches. Friandes de chaleur et d’humidité, elles devraient «rester très nombreuses» durant cette saison estivale. Lire + ici.

10. Froyennes accueille le premier refuge pour cochons d’Inde en Wapi

Enguerran Alavoine et Célestine Goossens ont créé «La Maison des Chons», un refuge agréé pour cochons d’Inde. Une première en Wapi! Lire + ici.