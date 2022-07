Recrutement express de 1200 assistants de surveillance pénitentiaire

Procédure accélérée temporaire

Il s’agit d’une procédure accélérée autorisée par le gouvernement pour faire face à la pénurie de personnel dans certains secteurs (praticien de l’art infirmier, assistant social, psychologue,..). La procédure accélérée pour recruter des assistants de surveillance pénitentiaire sera activée jusque fin 2022.

Pourquoi accélérer la procédure? Parce que la procédure classique de recrutement des fonctionnaires est longue: test, entretien, examens médicaux… En 2021, 5000 personnes ont postulé pour le test d’assistant de surveillance pénitentiaire mais plus de la moitié ne se sont pas présentées à l’épreuve.

En poste dès cet été

La procédure accélérée ne remplace pas la procédure de recrutement classique pour statutaires. Elle vise à renforcer le personnel des prisons à court terme, dès cet été, précise le cabinet du ministre de la Justice.

Concrètement, le candidat au poste d’assistant de surveillance pénitentiaire, en possession d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, se verra proposer un CDD d’une durée d’un an. Si au terme de celui-ci son évaluation est favorable, le contrat sera prolongé d’un an. Pendant ces deux ans, le candidat pourra suivre la procédure classique pour devenir statutaire.

«Une très mauvaise idée»

Tous les syndicats ont refusé cette procédure de recrutement accélérée, rappelle Claudine Coupienne, secrétaire permanente Justice à la CSC. " C’est une très mauvaise idée parce que les cadres qui sont déjà complètement insuffisants vont se retrouver avec des contractuels qui n’auront reçu que quelques jours de formation et quand ils deviendront opérationnels, ils partiront. C’est une perte de temps pour tout le monde y compris pour le personnel de recrutement".

Les organisations syndicales dénoncent le recours de plus en plus fréquent à des contractuels. " Dans les prisons, on ne fonctionne plus qu’avec des contrats convention premier emploi (NDLR: anciennement Rosetta)", dénonce Claudine Coupienne.

Même son de cloche du côté de la CGSP: " On ne peut pas permettre une contractualisation des SPF, martèle Gregory Wallez, secrétaire fédéral Justice. On veut des statutaires et pour cela il y a la procédure Fast Line toujours bloquée au Conseil d‘État. Cette procédure laisse l’examen pour les assistants de surveillance pénitentiaire ouvert toute l’année au Selor (ndlr: Bureau de sélection de l’administration fédérale) …".

Manque de candidats

Globalement, ce serait le manque de candidats qui mine le secteur. " Il semblerait que dans certaines régions, on ne trouve déjà plus de candidats Rosetta, c’est pour cette raison que l’on crée maintenant des CDD de 2 ans de contractuels avec un an renouvelable , poursuit Gregory Wallez. S i vous n’avez pas de candidats, vous pouvez inventer tous les contrats que vous vo ulez, cela ne changera rien… "

Claudine Coupienne s’étonne du timing de cette campagne de recrutement. " Depuis des années, les syndicats demandent au ministre de la Justice de recruter davantagepour compenser les 300 départs à la pension annuels. Ils n’ont pas été en capacité de le faire. Pourquoi lancer cette campagne maintenant? …."Le lien avec l’ouverture prochaine de la prison de Haren et de seize maisons de détention pour les courtes peines (de 0 à 3 ans) est vite fait. " Nous venons de voir passer pour la prison de Haren des centaines de recrutements en convention premier emploi. "