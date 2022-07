L’épreuve de l’ajustement pour le ministre Adrien Dolimont: «Jeune mais pas naïf...»

Le ministre Adrien Dolimont, en charge du Budget, s’est fixé un objectif et un mot-clé: "soutenabilité". Il a présenté le détail de l’exercice aux députés de la commission du Parlement wallon ce lundi après-midi.

1.Sous la barre des 4 milliards

C’était un des objectifs de l’ajustement budgétaire au printemps dernier: ne pas détériorer le solde net à financer par la Région. Objectif tenu puisque le déficit de 4,125 milliards du budget initial 2022passe à 3,976 milliard à l’ajusté. Soit 149millions de mieux.

Mais le solde SEC (qui correspond aux exigences de la comptabilité européenne) se dégrade de 78millions.

2.Les 150 millions d’économies structurelles

Pour éviter le choc d’un endettement qui risque de ne plus être dompté dans les années à venir, le gouvernement wallon a choisi de suivre les recommandations de la commission externe de la dette: s’imposer chaque année (et avec effet cumulatif) des économies structurelles de 150 millions.Ce qui permet d’espérer sur papier une première phase de stabilisation d’ici à 2025, avant une réduction de la courbe d’endettement.

L’essentiel vient d’une réduction des dépenses dans une quinzaine de postes (dont une baisse des dépenses de fonctionnement dans l’administration et les pararégionaux, lire ci-dessous) et une augmentation des recettes. Il s’engage à en définir à l’avenir les lignes précises dès le budget initial, en 2023.

" Nous ne pouvons pas y déroger, le gouvernement s’est engagé dans une voie de soutenabilité ", répète Adrien Dolimont. L’opposition Les Engagés considère que les efforts sont d’ores et déjà insuffisants. L’opposition PTBfait l’analyse inverse et redoute des mesures d’austérité. Le ministre du Budget en conclut que les choix du gouvernement sont au final plus ou moins équilibrés.

3.Inflation: impact de 140 millions

Les dernières estimations du Bureau du plan datent du 5 juillet et prévoient une courbe inflationniste de 8,5%pour 2022 et un dépassement de l’indice pivot en août, " soit 2 mois plus tôt que prévupar le gouvernement. Et l’indice suivant serait dépassé en décembre. 2022. Donc les allocations et les salaires seront impactés respectivement en janvier et février 2023 ", souligne Adrien Dolimont. Cette dernière estimation des paramètres économiques reportée à l’épure budgétaire donnerait une hausse de 181 millions des recettes wallonnes et une hausse des dépenses de 43 millions.

" Si ça se confirme, pour les dépenses, il faudra à tout le moins assumer les indexations obligatoires: les moyens dus seront versés, soit via un ajustement limité, soit via des réallocations au sein des budgets ", dit-il. Sans évoquer pour le moment le cas des aides à la promotion de l’emploi (APE), les 65000emplois dont la seule indexation annuelle, budgétée en janvier dernier, ne sera manifestement pas réévaluée avant 6 mois

4.La trésorerie des pararégionaux

La trésorerie centralisée des UAP (en gros, les pararégionaux wallons) affiche plus de 3 milliards. " Elle est en hausse constante de 1 milliard depuis ces deux dernières années, fait remarquer Adrien Dolimont. Donc, pour le moment, la Région suralimente les UAP de 1 milliard d’euros. Le rythmes du versement des dotations doit être adapté ". Le ministre annonce qu’il va déposer une note au gouvernement pour définir une autre gestion.

Les UAP, dont la trésorerie le permet, iront donc puiser de préférence dans leurs réserves au lieu de voir la dotation wallonne augmenter. Elles peuvent aussi reverser le trop-perçu dans les caisses wallonnes. Ce qu’ont choisi de faire l’Aviq, les outils économiques, l’Issep, le Commissariat général au Tourisme et l’Agence wallonne du Patrimoine, pour un total de 54,2 millions.

5. Impôts perçus par le fédéral: bof…

Il serait utile d’initier dès maintenant les travaux une reprise des droits d’enregistrement et de succession, vu le désinvestissement du fédéral et le risque d’une 7e réforme de l’État</h3><h3 class="exergue">

Les impôts régionaux perçus par le fédéral marquent une baisse de 114 millions. Le ministre wallon note une série d’imprécisions du fédéral et une tendance lourde à une perception souvent plus faible que les prévisions (sauf en 2021, où ce fut l’inverse).

Il annonce d’ailleurs qu’il serait " utile d’initier dès maintenant les travaux une reprise des droits d’enregistrement et de succession, vu le désinvestissement du fédéral et le risque d’une 7e réforme de l’État ".

Les impôts régionaux perçus par la Région améliorent par contre leurs résultats de 10 millions entre le budget initial et l’ajusté. Notamment grâce à la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation.

6.Covid, inondations… Le chapitre des grosses dépenses

Les dépenses liées au Covid ont dû être revues à la hausse lors de l’ajustement budgétaire: de 352 millions au budget initial 2022, on passe à 447 millions. L’essentiel va chez la ministre de la Santé Christie Morreale, pour un soutien au secteur de la Santé, pour la stratégie de testing et la future campagne vaccination.

Le poste "inondations" représente 807 millions de dépenses à l’ajustement, dont la majorité va au Fonds des calamités (plus de 400 millions) et à la reconstruction.

Le plan de relance pèse 1,2 milliard pour 2022. Quant aux conséquences de la guerre en Ukraine, le gouvernement wallon a inscrit 100millions à l’ajustement budgétaire.

"Malgré la situation incertaine, les moyens sont là pour le Covid, les inondations, la guerre en Ukraine et le Plan de relance ", insiste Adrien Dolimont.

7. Le ministre qui dit non

"J’ai beau être un jeune ministre, je ne suis pas naïf pour autant. Je suis bien conscient que ce sont les premiers pas vers une route qui sera longue et qui nécessitera des choix.Qui ne seront pas toujours faciles à accepter. Un ministre du Budget doit souvent dire non. Mais je veux faire des finances durables, dans tous les sens du terme, plus qu’un leitmotiv, une réalité ", conclut-il.

Il annonce qu’il prépare des propositions concrètes pour la revue systématique des dépenses (spending review), tout comme pour la gestion de la trésorerie et pour une révision de la gouvernance budgétaire et financière à moyen terme.

L’ajustement allait être débattu dans la foulée, ce lundi.Il sera soumis au vote ce vendredi en commission et en séance plénière la semaine prochaine.