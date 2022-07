Le Conseil d’Etat rend leurs mandats à trois conseillers déchus par la Région

Arguments

Chaque année, tous les élus doivent remplir une déclaration de mandats, fonctions et rémunérations.Pour les conseillers communaux et provinciaux, le document doit parvenir à la tutelle wallonne (direction du contrôle des mandats) pour le 1er juin de l’année qui suit l’exercice concerné: 1er juin 2020pour l’exercice 2019, par exemple.

Les trois élus ont saisi le Conseil d’État en janvier 2022, au moment où leur déchéance leur a été notifiée par la Région wallonne (ainsi qu’une inéligibilité pour 6 ans aux fonctions de conseiller communal, provincial et de l’action sociale). Chacun avec une situation spécifique à plaider.

Pour le conseiller Damien Laloyaux à Beaumont, c’est une maladie chronique qui lui impose des hospitalisations régulières.

Pour la conseillère Diane Diffoum à Flobecq, c’est notamment une erreur de clic au moment d’envoyer le formulaire en ligne. Et aussi un déménagement qui l’a privée des quatre recommandés de rappel, que la Région a envoyés à son ancienne adresse.

Pour le conseiller Didier Smette à Tournai, c’est une " grande confusion " liée à un drame familial qui justifie d’avoir envoyé, certes avec un an et demi de retard, la déclaration pour l’exercice 2020 en lieu et place du document pour l’exercice 2019.

Disproportion

Le Conseil d’État a donc rendu une décision favorable à ces trois requérants, les rétablissant intégralement dans leurs mandats d’origine et leurs mandats dérivés. Et si l’arrêté du gouvernement est dans les trois cas réformé, c’est parce que le Conseil d’État souligne le caractère disproportionné de la sanction dégainée par la tutelle wallonne.

La déchéance n’est pas automatique

La déchéance, sanction maximale instaurée par le Code de la Démocratie locale, " n’est pas automatique ", insiste le Conseil d’État. "L e gouvernement wallon dispose d’un pouvoir d’appréciation pour constater ou non la déchéance des mandats d’une personne qui n’a pas déposé de déclaration, a établi sciemment une fausse déclaration ou a omis de rembourser les sommes indûment perçues dans le délai qui lui est imparti ", lit-on dans les arrêts.

" Ce pouvoir d’appréciation implique non seulement de ne pas constater la déchéance si le mandataire peut se prévaloir d’un cas de force majeure, mais également de vérifier si la déchéance est une sanction proportionnée au regard des circonstances de l’espèce. "

Dans deux des trois cas, la décision du Conseil d’Étatest même assortie d’une indemnité de procédure de 700 € au bénéfice des requérants.