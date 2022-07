Emmanuel Macron éclaboussé par les « Uber files »

À l’époque (2015), Uber est en pleine passe d’armes avec le gouvernement français et tente d’imposer son modèle coûte que coûte, notamment son service "Uber Pop", qui permettait à quiconque de s’improviser taxi avec son propre véhicule. De quoi susciter l’ire des chauffeurs de taxis qui y voient le summum d’une concurrence déloyale.

Comme le rapporte le média enligne Les jours , au sein du gouvernement socialiste, deux visions s’opposaient : celle de Patrick Kanner,alors ministre de la ville, "très réservé" sur les retombées d’Uber en termes d’emplois durables, et Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, plutôt partisan de l’écosystème, en partie dérégulé, que propose la firme.

Victoire de façade, Macron en embuscade

En surface, le gouvernement socialiste semble avoir obtenu gain de cause : le fameux service "Uber Pop" a bien été fermé en 2015 et les conditions d’accès au statut de chauffeur VTC progressivement restreintes via deux lois, notamment la loi Thévenoud, qui vise à délimiter plus précisément les droits et devoirs respectifs des taxis et des voitures de transport avec chauffeur (VTC).

Mais sous la surface, il apparaît qu’Uber s’en est plutôt bien sorti, non sans un petit coup de pouce d’Emmanuel Macron. "L’ancien banquier de Rothschild, alors âgé de 37 ans, a déclaré à Uber qu’il avait conclu un accord favorable" (NDLR : à l’entreprise) "avec un gouvernement socialiste amèrement divisé. Il semble que la société de la Silicon Valley ait fermé son service sans licence le plus controversé en échange de règles nettement plus légères pour un autre." , a écrit The Guardian ce lundi.

L’alors ministre de l’économie avait, semble-t-il, la "volonté claire de contourner la [nouvelle] législation Thévenoud" , d’après une note d’Uber au sortir d’une réunion au ministère des finances en octobre 2014. La note décrit ainsi une "atmosphère remarquablement chaleureuse, amicale et constructive" et un Macron souhaitant "trouver des moyens de faire travailler la France pour Uber, afin qu’Uber puisse travailler dans et" pour "la France" . Il va sans dire que les dirigeants d’Uber ont apprécié pouvoir compter sur un tel allié. "Rencontre spectaculaire, je n’ai jamais rien vu de tel.Nous allons tous danser bientôt" , s’est réjoui le lobbyiste en chef d’Uber en Europe, Mark MacGann. D’après les messages consultés par The Guardian , il semble que le futur président a bien oeuvré à un "deal" entre Uber et le gouvernement français de l’époque, moyennant la fin du décrié service "Uber Pop". "Nous avons eu une réunion hier avec le Premier ministre" , écrit ainsi Macron aux dirigeants d’Uber juste avant qu’"Uber Pop" ne soit supprimé en France. "Cazeneuve (NDLR : le Premier ministre de l’époque) fera taire les taxis et je rassemblerai tout le monde la semaine prochaine pour préparer la réforme et corriger la loi. Caz a accepté le marché… Bien à vous."

L’Élysée embarrassé

L’affaire embarrasse visiblement l’Élysée, qui s’est fendu d’un communiqué expliquant que le ministre de l’époque était « naturellement amené à échanger avec de nombreuses entreprises engagées dans la mutation profonde des services advenue au cours des années évoquées, qu’il convenait de faciliter en dénouant certains verrous administratifs ou réglementaires » .