Dossier APE et budget: 65000employés toujours inquiets pour leur futur

Même si l’inflation bat des records, même si les acteurs de terrain et leurs fédérations réclament un coup de main sous peine de devoir procéder aux premiers licenciements, il n’y aura pas de retour sur cette décision: la prochaine indexation attendra janvier 2023.

Situation critique

" C’est une décision injuste ", critique André Antoine, dans l’opposition Les Engagés. C’est lui qui avait flairé le point de la non-indexation des APE , au lendemain du conclave budgétaire de mai. " Vous avez eu le courage de dire que c’est vous qui avez dit non quand Christie Morreale a demandé les 50millions nécessaires.En réalité, il faut parler de 70millions, parce que la dérive barémique n’est pas prise en compte non plus ", ajoute le député de l’opposition.

Le ministre wallon du Budget réagit: " Vous tentez de semer la zizanie entre moi et ma collègue (NDLR: Morreale). Mais les règles étaient bien claires dès le début: on s’est simplement conformés au décret qui encadre la réforme des APE, il faut le respecter. " Et ce décret prévoit une indexation au 1er janvier.

L’enveloppe qui permet de financer ces 65000 emplois dans les Communes et dans le non-marchand a été indexée en janvier dernier. Elle le sera à nouveau en janvier 2023. Point.

Cette inflation importante conduit à une situation critique pour un certain nombre d’employeurs

André Antoine rappelle que la neutralité budgétaire était garantie au travers de ce décret." Or, il y a déjà eu deux indexations pour les employeurs et il y en aura encore au moins deux. On sait déjà qu’il n’y aura pas de rattrapage en 2023, puisque cette indexation doit être contenue dans le taux de croissance du budget wallon ", répète-t-il.

Dans la majorité, l’Écolo Stéphane Hazée réagit aussi de manière prudente." Cette inflation importante conduit à une situation critique pour un certain nombre d’employeurs: ceux qui ont la capacité de financement à court terme la plus étroite ", dit-il.

Supportable «en temps normal»

Les associations s’interrogent sur leur capacité à garder tous leurs travailleurs et travailleuses dans ce cadre détaché de l’indexation réelle

L’Union des Villes et Communes de Wallonie et la Fédération des CPAS wallons (612pouvoirs locaux emploient des APE) ont déjà alerté le gouvernement, si l’indexation n’est pas suffisante." Les communes et les CPAS doivent supporter les indexations de salaire deux mois après chaque dépassement de l’indice-pivot. L’indexation des subventions forfaitaires APE ne se fait, quant à elle, qu’au terme de l’année écoulée. Ce décalage serait probablement supportable “en temps normal”, c’est-à-dire si l’inflation restait cantonnée à une croissance de 2% par an, mais la situation actuelle est tout autre ", détaillent les deux fédérations. En 2022, pour un salaire standard de 4000 € bruts, les indexations représentent une charge de 2300 € supplémentaires.

Le CESSOC (Confédération des employeurs des secteurs sportif et socioculturel, où travaillent la moitié des APE) a pour sa part envoyé une lettre ouverte aux députés de la commission, tirant également la sonnette d’alarme: "Les associations s’interrogent sur leur capacité à garder tous leurs travailleurs et travailleuses dans ce cadre détaché de l’indexation réelle ".