À Bruxelles aussi, Uber a abusé de pratiques douteuses

La fuite de données provenant de l’entreprise Uber (124 000 documents, datés de 2013 à 2017, comprenant des emails et messages des dirigeants d’Uber à l’époque, ainsi que des présentations, notes et factures), a permis à un consortium de journalistes (l’ ICIJ ) d’enquêter en profondeur sur les pratiques de la firme américaine. Ce consortium regroupe, entre autres, The Guardian , Le Monde , mais aussi nos confrères belges du Soir , du Tijd et Knack .