Cécile De Gernier: «J’ai grandi un ballon aux pieds»

Ex-internationale elle-même (à 28 reprises entre 2011 et 2016), Cécile ne remerciera jamais assez Michel Lecomte de lui avoir donné sa chance dès 2013, " et même si mes horaires d’entraînement m’empêchaient parfois d’être disponible à l’heure de La Tribune". C’est que le foot demeure, depuis toujours, sa grande passion: " Je ne m’explique pas pourquoi, mais j’ai grandi un ballon aux pieds: dans la cour de récré ou… sous la table à manger, il n’était jamais loin. "

Elle n’imaginait pas, toutefois, poursuivre sa carrière de sportive de haut niveau au sein du service public: " Non, mais j’ai décidé de saisir toutes les opportunités. Et je dois avouer qu’on me reconnaît beaucoup plus dans la rue depuis que je suis à la RTBF que quand j’étais footballeuse (elle rit)!"

À 36 ans, sa voix et son avis sont désormais respectés. Et la jeune femme est assez fière d’avoir prouvé que, non seulement, ces dames pouvaient comprendre la règle du hors-jeu, mais pouvaient aussi donner quelques leçons de tactique à ces messieurs: " Et c’est vrai que l’aspect tactique m’a toujours beaucoup intéressée. J’ai eu la chance, aussi, de tomber durant ma carrière sur des gens qui ont su m’expliquer les choses avec pédagogie. C’est sûrement pour ça que j’apprécie partager cette expérience avec les spectateurs, les aider à mieux comprendre le football, même si, en fin de compte, c’est un jeu assez simple, hein! "

Celle qui considère que les Flames auront sans doute un peu de mal à sortir de leur poule (France, Islande, Italie), mais devront surtout essayer de " bien figurer à chaque match, puis on verra ce qu’il se passe ", vit donc un rêve. Et qui sait si ce dernier ne la verra pas, un jour, prendre un peu plus de place encore et s’installer au commentaire de matches masculins, Diables Rouges en tête? Elle botte en touche: " Je ne dis pas non , mais au même titre que je suis moi-même une spécialiste du foot féminin et des Flames, Philippe Albert est un spécialiste des Diables. C’est pour ça que nous avons été choisis, et pas parce que nous sommes homme ou femme ."

Belgique-Islande, dimanche 17.30, sur Tipik