Éric Legnini, de Huy à Paris

À vingt ans, Éric Legnini entre dans le quartet de Toots Thielemans. Ainsi naîtra cette envie de bouger: "Déjà lorsque j’ai fait mon service civil au Centre culturel de Huy, le programmateur Philippe Content me poussait à aller voir ailleurs." C’est la rencontre avec des musiciens italiens qui le décide à partir pour Paris alors qu’il est encore étudiant au conservatoire de Bruxelles.

À Paris, le pianiste pose pour la première fois les doigts dans la variété: "Je fais la promo de ‘Chambre avec vue a vec Henri Salvador et je suis appelé pour l’enregistrement de l’album de Liane Foly avec un des grands producteurs français, Mick Lanaro, qui a travaillé avec Sheller, Aznavour, Johnny."

Vient ensuite l’enregistrement et la production du dernier album de Claude Nougaro, La Note bleue, sur le mythique label Blue Note: "J’ai certes eu de la chance, mais il y a aussi la faculté d’adaptation que permet le jazz de trouver sa place dans toutes les formes de musique."

Reconnu parmi les plus talentueux de la scène européenne, Éric Legnini est le premier musicien de jazz directeur artistique à la toute nouvelle Philharmonie de Paris: "C’était la rencontre du jazz avec un plus large public: amener le jazz des clubs vers les grandes salles pour un public plus large et parfois novice."

Parmi les expériences musicales marquantes, Éric Legnini cite sans hésitation sa participation aux albums et aux tournées d’Ibrahim Maalouf, qui lui permet de retrouver un ami d’enfance, Stéphane Galland: "Ibrahim n’avait pas la moindre idée que Stéphane et moi étions assis sur les bancs de la même école à Huy. Nous étions un peu deux frères qui avaient des rêves d’enfants et se voyaient dans les grands festivals."

Et avec Ibrahim, le rêve se réalise: des festivals comme les Vieilles Charrues devant 80000 personnes, Montreux, les Zénith et le souvenir inoubliable d’un concert en Égypte au pied des pyramides.

Avec son propre trio, Éric Legnini remplit aussi les salles au Japon: "Le Japonais adore le jazz.On a fait le plus gros festival de Tokyo et tous les clubs du Japon." Des succès qui ne sont curieusement pas toujours au rendez-vous en Belgique: "C’est sûr que ça me ferait plaisir de toujours jouer devant des salles pleines en Belgique, mais j’y ai de beaux souvenirs, notamment à Huy avec San Severino et Yael Naïm"

La dernière aventure musicale du pianiste l’amène à être directeur artistique et producteur de la tournée et de l’album des Dutronc père et fils: "Thomas a joué avec mon guitariste, qui a lancé l’idée de m’engager pour l’album Frenchy. Il s’est ensuite tourné vers moi pour la collaboration avec Jacques."

En automne, les Dutronc font la tournée de tous les Zénith de France avant un concert à Forest National le 13 décembre. L’album sort en novembre 2022.