Le tireur présumé, Tetsuya Yamagami, 41ans, aurait déclaré n’avoir aucune "rancune politique" envers Shinzo Abe. L’arme serait de fabrication artisanale.

Éloges

Touché au cou, Shinzo Abe n’a pas survécu. Sa mort, annoncée dans la journée, a secoué le pays et provoqué un déluge d’éloges. "C’est un acte barbare en pleine campagne électorale" , a déclaré l’actuel Premier ministre du Japon, Fumio Kishida, qui appartient au même parti (PLD, libéral), que Shinzo Abe. À l’international aussi, l’assassinat de l’ancien Premier ministre (2006-2007 et 2012-2020) sucite un émoi certain. "Je suis abasourdi, indigné et profondément attristé d’apprendre que mon ami Shinzo Abe, ancien Premier ministre du Japon, a été tué par balle. Il était un champion de l’amitié entre nos peuples" , s’est ému le président américain Joe Biden. Même son de cloche en Europe : "Le Japon perd un grand Premier ministre, qui dédia sa vie à son pays et œuvra à l’équilibre du monde" , a souligné le président français Emmanuel Macron. Le Premier ministre belge Alexander de Croo s’est dit "profondément choqué" , quand Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a salué un "grand démocrate et champion du multilatéralisme".

Ce "multilatéralisme" s’est notamment incarné dans les nombreux traités de libre-échange conclus par le Japon sous Abe, y compris avec l’Union européenne, et qui étaient le prolongement de la stratégie économique de l’ancien Premier ministre, qui (re)prit la tête d’une troisième économie mondiale atone et traumatisée par la catastrophe de Fukushima un an plus tôt (2011).

Abenomics

Son plan économique porte son nom : les "Abenomics" (contraction de Abe et économics), un mélange de grande souplesse monétaire, d’investissement massifs et de maîtrise budgétaire, qui a permis au Japon de retrouver des couleurs sur le plan économique, mais aussi favorisé la précarisation d’une partie de la classe moyenne. Politiquement, Shinzo Abe a relancé une forme de nationalisme, augmentant dès 2013les dépenses militaires après 11 ans de baisses consécutives. Musclant également son discours envers la Chine, sur fond de tensions autour des îles Senkaku/Diaoyu revendiquées par la Chine.

L’ambition ultime de cet héritier d’une grande famille d’hommes politiques conservateurs était de réviser la Constitution pacifiste japonaise de 1947, écrite par les occupants américains et jamais amendée depuis. Ayant bâti une partie de sa réputation sur sa fermeté vis-à-vis de la Corée du Nord, M. Abe prônait aussi un Japon décomplexé de son passé: il refusait notamment de porter le fardeau du repentir pour les exactions de l’armée japonaise en Chine et dans la péninsule coréenne dans la première moitié du 20ème siècle.

Shinzo Abe était marié et n’avait pas d’enfants.