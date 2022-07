Métiers pénibles à 4/5 temps: les Communes wallonnes vont pouvoir tester l’alternance

En test pour 3 ans

Sur place, les deux ministres wallons concernés, le PS Christophe Collignon pour les Pouvoirs locaux et le MR Willy Borsus pour l’Économie, l’IFAPME et les centres de compétences présentent l’appel à projets directement à leurs interlocuteurs communaux. Une bonne occasion de confronter une décision régionale aux contraintes de la vie communale. Et de trouver déjà des compromis.

En résumé, le projet consiste à réduire le temps de travail à 4/5 temps dans certaines fonctions pénibles (niveaux D et E) pour les plus de 60ans, sans réduction du salaire. " Sinon, ça ne fonctionnera pas ", avance Christophe Collignon. On pense aux paveurs, aux agents d’entretien, aux ouvriers de voirie, etc. Au nom de l’autonomie communale, la définition de la pénibilité des fonctions resterait du ressort des autorités locales, précise-t-il.

Face à cette réduction du temps de travail, il faut envisager une embauche compensatoire. C’est là que le centre de formation en alternance IFAPMEintervient: un apprenant peut intégrer les services communaux et compenser le temps de travail libéré par l’employé passé à 4/5 temps. À cette condition, la Région finance le coût de l’embauche compensatoire (soit 14241 €/apprenant).Un budget de 4,3 millions€ a été prévu pour la durée de l’expérience pilote, à savoir 3ans.

Insertion massive

Pour se faire une idée, si 7 agents bénéficient de la mesure dans une Commune, l’embauche compensatoire financée par la Région couvre 2 apprenants (soit 1,4 équivalent temps plein). Pour 10 agents, 2,8 apprenants. Etc.

" Une gestion de fin de carrière associée à l’accueil d’apprenants: c’est un cadre assez idéal pour un transfert de compétences , résume Willy Borsus. Et c’est d’autant plus intéressant que ceux qui sortent de nos centres de formation en alternance sont à 85% intégrés professionnellement ou poursuivent une formation. "

Le taux d’insertion est même de 87%, précise la directrice du centre Raymonde Yerna. Qui rappelle le principe de l’alternance: un jour par semaine à l’IFAPME et quatre jours en entreprise ou, dans ce cas, dans une administration publique.

«Un peu juste…»

Dans la salle, si les représentants des Communes saluent l’initiative wallonne, c’est le timing qui pose problème. La réponse à l’appel à projets (un de plus) est attendue pour le 5 septembre, après un passage par le collège, le conseil communal et la concertation sociale. Lourd.

Si le test n'est pas concluant,on se retrouve quand même avec des statuts modifiés

À Marche, à Hannut, à Tournai, on sait déjà que le timing ne sera pas tenable en cette période estivale. Le gouvernement wallon est bien conscient que c’est " un peu juste ", mais la ligne budgétaire régionale est elle-même coincée dans une fenêtre de tir limitée dans le temps.

Puisque les ministres sont en face, on négocie directement.Est-ce qu’une déclaration d’intérêt du collège pourrait suffire dans un premier temps?Et ces statuts à modifier pour intégrer la réduction du temps de travail? " Si le test n’est pas concluant,on se retrouve quand même avec des statuts modifiés ", note la directrice des ressources humaines de Tournai. Avant de convenir que c’est une remarque d’ordre technique. " Sinon, on est preneur. "

Du côté du cabinet Collignon, on annonce en tout cas une certaine souplesse. Le cas échéant, les Communes qui louperaient le coche pourront monter dans le train l’année prochaine.