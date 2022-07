Un incendie a déjà ravagé 630 hectares de forêt depuis jeudi dans le nord du Gard. Et ce n’est malheureusement pas fini car il va durer "plusieurs jours", attisé par un vent très fort, "ennemi absolu" des pompiers, qui redoutent d’autres départs de feu dans une région aux conditions météo extrêmes.

2. Fifa: jugés pour escroquerie, Platini et Blatter acquittés en Suisse

Après six ans d’enquête et deux semaines de procès pour escroquerie en Suisse, Michel Platini et Sepp Blatter ont été acquittés vendredi, dans l’affaire qui a brisé les ambitions du Français, pressenti en 2015 pour prendre la tête du football mondial.

3. Une piétonne tuée par une voiture en Belgique

Une septuagénaire est décédée ce vendredi matin à Malmedy. Renversée par une voiture rue Devant les religieuses, elle n’a pas survécu.

4. Plus de 6.000 contaminations par jour en moyenne

L’ensemble des indicateurs étaient à la hausse dans le bilan Covid de ce vendredi 8 juillet 2022 publié par Sciensano. On dénombre maintenant plus de 6.000 nouveaux cas de coronavirus en moyenne par jour. Un nombre qui n’avait plus été atteint depuis avril dernier.

5. Assassinat de l’ex-Premier ministre Shinzo Abe au Japon: ce que l’on sait

L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui a marqué la vie politique de son pays sur la dernière décennie et qui restait très influent, est mort vendredi avoir été victime d’une attaque par balles en plein meeting électoral.

