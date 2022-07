Lanceurs d’alerte: un vendredi paradoxe

Le conseil des ministres se penchait ce vendredi sur un projet de loi porté par Pierre-Yves Dermagne (PS) et destiné à mieux protéger les lanceurs d’alerte au sein des entreprises (lire ci-contre). La Belgique transpose ainsi une partie de la directive européenne de 2019 sur les lanceurs d’alerte et permet à ceux-ci de signaler plus facilement les actes répréhensibles, sans faire l’objet de représailles.