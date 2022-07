L’enfant chanteuse devenue ado actrice dans la sitcom des années 1980 Good Times est parvenue à se libérer de la tutelle de son père pour s’affirmer par elle-même, à la fois icône populaire, sex-symbol et figure féminine inspiratrice pour la communauté afro-américaine.

À près de 40 ans (elle en a désormais 56), elle pouvait prétendre à poursuivre une carrière à la Madonna. C’était sans compter sur la fâcheuse suite d’événements qui allait aboutir à la choquante fraction de seconde à la suite de laquelle l’Amérique offensée la ferait tomber de son piédestal… tandis que Justin Timberlake, l’auteur du geste maladroit, continuerait, lui, à gravir les marches du succès.

À qui profite le scandale

D’un point de vue européen, cette histoire est absurde, et certaines voix aux États-Unis, à l’époque et depuis, en ont convenu. Mais là n’est pas la question traitée par ce documentaire qui choisit d’analyser les faits, en l’occurrence le contexte du scandale d’un point de vue sociomédiatique, l’enchaînement des causes et des effets qui y a conduit, et la disproportion entre l’événement et le caractère dévastateur de ses conséquences.

Riche en archives et en témoignages, l’analyse est menée par diverses parties prenantes de l’événement, enrichie par les commentaires des membres de la famille Jackson, de critiques musicaux, d’experts en médias et de représentants d’associations qui cherchaient à garantir la décence de la télévision, fortement marquée par l’empreinte de MTV dans les années précédentes.

Aujourd’hui, il ne fait de doute pour personne que ce scandale a marqué une page de l’histoire des discriminations sexistes et racistes.

Malgré des excuses publiques, Janet Jackson, qui a ouvert la voie à des artistes telles que Beyoncé, Nikki Minaj ou Cardi B, en est encore victime.

