Emploi des personnes porteuses de handicap: le SPW «bon élève» (infographie)

Voici quelques jours, la députée wallonne Fatima Ahallouch (PS) interpellait justement à ce sujet Valérie De Bue (MR), ministre régionale en charge de la Fonction publique.

" Une étude menée par l’entreprise de services de ressources humaines Acerta démontre qu’en cinq ans, le nombre de personnes en situation de handicap en activité sur le marché de l’emploi a augmenté de 10% ", soulignait ainsi la députée socialiste, pointant le fait que l’étude en question indiquait par ailleurs que " ce sont les entreprises employant entre 5 et 9 travailleurs qui accueillent le pourcentage le plus élevé de ce type de profils ". Et d’en conclure: " Les entreprises emploient donc plus de personnes handicapées que les administrations ".

Taux minimal atteint

En marge de l’accord interfédéral obtenu cette semaine, Valérie De Bue est revenue sur ces conclusions, qu’elle a nuancées, chiffres à l’appui.

" Bien que le secteur privé suive une tendance positive, le secteur public emploie nettement plus de personnes porteuses de handicap à l’heure actuelle ", a ainsi rétorqué la ministre. " Pour la Wallonie, c’est le Code de la Fonction publique (art 81, §1er) qui prévoit un taux minimal de 2,5% par rapport à l’ensemble de l’effectif ." Or, " le taux moyen d’emploi d’agents et de membres du personnel en situation de handicap (...) est supérieur au taux minimal (...) puisqu’il atteint 3,18% au 31 décembre 2021 ."

En nombres effectifs, cela signifie que l’ensemble des entités du Service public de Wallonie (SPW) emploie l’équivalent de 280 équivalents temps plein (ETP).

Sur les 16 services concernés, seuls 3 se situent en deçà du seuil de 2,50 (SWCS, EAP et IWEPS), tandis que c’est la CGT qui emploie proportionnellement le plus grand taux de porteurs d’un handicap (7,40%).

" Il est aussi important de préciser qu’au-delà de ce volet quantitatif, des mesures qualitatives sont mises en œuvre, dont le recours aux services d’accompagnement d’un jobcoach de l’AViQ ", souligne encore Valérie De Bue.

Le fédéral épinglé

Si le SPW atteint donc, globalement, les objectifs fixés par le Code de la Fonction publique, il en va tout autre pour le Service public fédéral.

" L’administration fédérale a été épinglée pour un taux d’emploi des personnes en situation de handicap de 1,06% dans ses services en 2021, contre 1,22% en 2020, alors qu’il existe une obligation légale d’atteindre les 3% ", rapporte ainsi la ministre régionale.

Quant au secteur privé, s’il est vrai qu’il engage en termes d’effectifs le plus grand nombre de personnes porteuses d’un handicap, la proportion de ces travailleurs demeure minime: entre 0.06% et 0.27%. À titre indicatif, selon les chiffres de Statbel , l’office belge de statistique, 9% des 15-64 ans souffrent d’un handicap.

©EdA

" Sur base de ces différents éléments, quantitatifs et qualitatifs, je pense pouvoir affirmer que les services publics wallons sont plutôt de bons élèves en termes d’intégration des personnes en situation de handicap , se félicite encore Valérie De Bue. Il est toutefois indispensable de poursuivre les actions initiées afin d’améliorer continuellement la situation, et ce quel que soit le taux réglementaire à atteindre ", conclut la ministre.