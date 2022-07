Pour préparer cette étude de grande envergure, les ministres du Climat et de l’Environnement Philippe Henry et Céline Tellier ont commandé un premier rapport à la plateforme wallonne pour le GIEC.Ce premier volet est bouclé ( www.plateforme-wallonne-giec.be/adaptation ).Il permet déjà de débroussailler et d’actualiser la donne, tout en attirant l’attention du gouvernement sur plusieurs points.

1.Directement concernés

En un peu plus de 30ans, les rapports successifs du GIEC ont largement documenté l’impact du réchauffement planétaire sur l’humain, sur le climat et l’environnement. Même si la Wallonie n’est pas en toute première ligne, " les différents événements extrêmes (sécheresses, canicules, inondations) auxquels la Wallonie a fait face ces dernières années nous rappellent que les risques affectent notre région de manière directe ", expliquent les auteurs du rapport.

Au-delà des crues exceptionnelles de juillet 2021, la plateforme insiste aussi sur les conséquences des canicules et sécheresses qui ont précédé cet événement, " provoquant certaines années plus d’un millier de décès (une surmortalité directe ou différée au cours de l’été 2003de près de 1 300décès chez les +65 ans; la canicule de 2020 a eu des effets plus lourds encore) et de nombreux impacts socio-économiques ".

2.Réchauffement: le double chez nous

La plateforme wallonne du GIEC rappelle que, en Belgique, le réchauffement " n’est pas très loin du double de la moyenne mondiale ".Si la température moyenne globale a augmenté de 0,99 °C entre la fin du 19 siècle et le début du 21 siècle, les stations d’Uccle, de Jalhay, de Gembloux et de Stavelot marque une hausse moyenne de 1,8 à 1,9 °C dans le même laps de temps. Par contre, rien d’aussi clair pour les précipitations, au-delà des constats hivernaux (les précipitations d’hiver ont augmenté de 31% entre le milieu du 19e siècle et aujourd’hui).

3.Tourbières

Sur base d’une série d’études belges ou wallonnes publiées ces 10 dernières années, le rapport fait la synthèse des risques et des effets des changements climatiques en une dizaine de thématiques (eau, aménagement du territoire, villes, forêts, agriculture/alimentation, santé, etc.) en abordant systématiquement le volet "adaptation".

À titre d’exemple, au chapitre "biodiversité", le rapport indique notamment que " les événements extrêmes de sécheresses et/ou canicules auront des impacts plus particulièrement sur certains milieux comme les plans d’eau, les tourbières ou les prairies de fauche. Les espèces des milieux froids (plateaux ardennais) seront les plus touchées par le réchauffement ". Voilà pour l’impact. Pour l’adaptation, les auteurs du rapport notent que la Région a déjà plus ou moins pris le taureau par les cornes sur ce point via le Plan Air Climat Énergie dès 2016, en décidant de " soutenir le maintien et la restauration des tourbières et zones humides en Wallonie " et en augmentant la superficie des réserves naturelles. Un bon point dans la masse.

4.Ski indoor

La Région ne part pas de zéro.Encore faut-il rester cohérent entre les politiques d’adaptation (encore à ses balbutiements) et d’atténuation. Exemple concretrelevé par les auteurs du rapport dans une étude de 2014 sur le tourisme en Wallonie: " Face à la diminution de l’enneigement, l’étude cite la production de neige artificielle et les installations de ski indoor comme des adaptations possibles, dont elle mentionne en même temps l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre. " La plateforme wallonne du GIEC en appelle donc au passage à une réflexion plus critique pour éviter ce type d’incohérence. C’est un des points d’attention livrés par le rapport.