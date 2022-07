Doit-on virer tous nos boulets sur Facebook?

Cela fait plusieurs jours que lors de mes passages sur Facebook, je me rapproche de l’onglet "ami", puis après avoir hésité, je garde cette personne dans ma liste de contacts.

Sur les réseaux sociaux, il y a eu un avant et un après Covid. Avant, les seules choses qui m’énervaient, c’était de voir des gens souhaiter bon anniversaire à leur enfant – qui ne savait pas encore lire, et n’était donc pas sur les réseaux sociaux – sur leur mur Facebook. Les grosses fautes de conjugaison me piquaient un peu les yeux, mais pas de quoi les retirer de mon fil d’actualité.

Depuis le Covid, il y a une sorte d’aigreur ambiante et de poujadisme, surtout dans des groupes dont on ne connaît pas les participants, parce qu’ils sont liés à la commune où l’on vit ou un loisir que l’on pratique. J’ai un peu nettoyé ces groupes, et surtout, j’ai vraiment déserté Facebook pour Instagram, qui fait la part belle à l’image.

Mais comme Instagram me montre les images d’inconnus, et que Facebook reste un moyen de garder contact avec des gens que l’on ne voit pas souvent, j’y retourne à l’occasion.Et j’ai de plus en plus de mal avec les fausses infos que peuvent partager certains, ou les jugements à l’emporte-pièce comme "les journalistes sont tous des menteurs". Mais quand je les retire de mon fil pendant 30 jours, ils reviennent ensuite bien au-devant de la scène.Les supprimer de mes amis? Est-ce que ça équivaut à ne pas les saluer si je les croise en rue ou est-ce pire? Peut-on rester ami avec quelqu’un dont on ne partage pas l’opinion? Doit-on garder un contact parce qu’il fait partie de la famille éloignée ou qu’il a été votre instit dans le passé? Je ne me réjouis pas de passer au métavers…

Dans l’actu

Une bactérie pour lutter contre le surpoids

Après 17 années de recherches, la bactérie anti-obésité va arriver sur le marché.

Ça fait des années que l’on parle de la recherche sur la bactérie Akkermansia muciniphila , et ses bienfaits.Elle va arriver sur le marché des probiotiques dès le 5 septembre prochain.

Obligation de paiement électronique, parfois un problème

Depuis le premier juillet, on doit pouvoir payer électroniquement chez tous les commerçants, mais aussi dans toutes les entreprises et chez les indépendants qui vendent des services ou des produits aux particuliers. Quelles sont les conséquences ?

L’inflation devrait dépasser 12% en fin d’année»

Après l’inflation énergétique, suit une inflation alimentaire. La rentrée sera difficile au retour des vacances. ©-©Dan Dalton/KOTO – stock.adobe.co

À 9,65%, l’inflation atteint son plus haut niveau depuis octobre 1982.Et la flambée va se poursuivre, vers 13 ou 14%. L’économiste Bruno Colmant prévoit une rentrée difficile .

Vapoter est moins mauvais que fumer, mais pas bon pour la santé

Le Conseil Supérieur de la Santé a émis un nouvel avis sur la cigarette électronique.Mais il ne va pas assez loin pour les Fondation contre le cancer, qui voudrait notamment interdire la pub pour l’e-cigarette.

En pratique

Utiliser son smartphone en vacances: voici les pièges à éviter

Depuis le 15 juin 2017, vous pouvez téléphoner partout dans l’Union européenne, sans les frais supplémentaires.Quels sont les pays assimilés à l’Europe? Pourquoi reste-t-il des risques en vacances ?

4 astuces pour bien préparer sa valise

D’abord, il ne faut rien oublier. Ensuite, il faut pouvoir tout faire rentrer dans un contenant parfois très (trop) restreint… Voici plusieurs astuces .

Trop de bagages? Pensez au coffre attelage

Facile de pose et d’utilisation, le coffre attelage est également bien sécurisé.

Vous avez une famille nombreuse? Des capacités de "fret" supplémentaires peuvent être apportées par des accessoires tels qu’un coffre de toit, une petite remorque, voire, plus récent et très pratique, un coffre attelage. Découvrez ses avantages.

Coups de cœur

Qu’est-ce qu’on écoute à la radio cet été?

Les chaînes de télé ne sont pas les seules à proposer une programmation estivale. Les radios sont passées en mode été: inventaire de l’offre en Fédération Wallonie Bruxelles.

À quelle vitesse le Covid se propage-t-il près de chez vous?

Le niveau de contagiosité du coronavirus repart à la hausse depuis un mois. Le Hainaut est le champion wallon. Découvrez les chiffres de votre province .

L’erreur dans la saison 4 de «Stranger Things»

La saison 4 de la série à succès de Netflix se termine.Mais une erreur n’a pas échappé aux fans, et les créateurs vont devoir rattraper le coup…