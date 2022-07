Stalner, Lefranc, Tales, Tamarit, Bravo, etc.: nos 12 coups de cœur (ou de griffe) BD du jeudi 7 juillet 2022

1 Bertille & Bertille

- ©Bamboo

Le résumé de l’éditeur

La rencontre improbable d’un flic bougon, d’une jeune aristocrate… et d’une grosse boule rouge!

Bertille et Bertille. Prénom pour l’une, nom de famille pour l’autre. C’est bien tout ce qui rapproche cette jeune fille de bonne famille et ce commissaire! Ils ont pourtant un autre point commun pour le moins incongru. Ils ont tous deux assisté à l’atterrissage mouvementé d’un objet insolite. Un objet qui grossit, grossit, grossit au sens propre du terme devenant un véritable casse-tête pour le gouvernement. Tandis que nos deux personnages s’affrontent dans de réjouissantes joutes verbales, cette mystérieuse boule rouge devient une menace pour la France des Années folles.

Écrasée près de Paris, et ne cessant de grandir, elle se rapproche de la capitale…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INATTENDU

En faisant apparaître une étrange et menaçante (?) boule rouge dans le ciel du Paris des années Folles, Éric Stalner change de style, et mélange audacieusement polar et fantastique, en même temps qu’il signe une allégorie sur la peur de l’inconnu, derrière lequel on peut voir les fantômes de la crise migratoire ou sanitaire.

Son dessin est d’une grande maîtrise, la colorisation – de blanc, de noir, de… rouge – étonnante, et le fond de l’intrigue captivant.

On aimerait, pour tout dire, rapidement retrouver le duo insolite formé par le commissaire Bertille et la jeune… Bertille dans une seconde enquête. Il paraît que Stalner y pense. On ne peut que l’y encourager.

2 Lefranc (T.33)

- ©Casterman

Le résumé de l’éditeur

Assis dans la brasserie Lipp à Paris, Lefranc et Bruno, son directeur éditorial, écoutent le récit de Marlène. Une jeune allemande qui vient de retrouver les récits de guerre de son père. Celui-ci, Karl von Lieds a vu en juin 1940 sa colonne de chars détruite par deux mystérieux avions.

Seul survivant de l’attaque, l’officier a été muté sur le front de l’est où il est mort quelques mois plus tard. Aucune enquête n’a rien révélé sur les deux avions. La hiérarchie allemande ayant voulu étouffer l’affaire.

Mais maintenant que la jeune femme a découvert les lettres de son père, elle est bien décidée à faire la lumière sur cette affaire.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FIDÈLE

Le 16 juin 1940, une colonne de chars allemands est anéantie par deux avions… qui n’existent pas officiellement.16 ans plus tard, Guy Lefranc mène une enquête et dérange en haut lieu.

Un récit intrigant, fidèle aux passions de Jacques Martin, fils d’aviateur, qui avait imaginé ce synopsis.

3 Voyage au centre du microbiote

- ©Delcourt

Le résumé de l’éditeur

Microbiota, une île du Pacifique. Lorsqu’un milliardaire fabrique un cocktail de bactéries destiné à aider l’humanité à vivre mieux et plus longtemps, l’Eubiosa, il n’en faut pas plus pour que les journalistes accourent à la présentation.

L’une d’elle, Alice Sentina, est pourtant bien décidée à faire entendre à son hôte que les enjeux de cet organe sont bien plus vastes qu’il ne l’imagine.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MITIGÉ

La sortie la semaine dernière d’une bactérie qui permet de lutter contre le surpoids remet cette BD au centre de l’actu.

Un mélange de fiction et d’infos scientifiques qui rappelle un Il était une fois l’homme, mais tombe parfois à plat.

4 Chroniques décalées d’une famille ordinaire (et vice versa)

- ©Payof Graphic

Le résumé de l’éditeur

Des strips courts sur le quotidien d’une famille nombreuse homoparentale avec un trait économe et un humour décalé redoutable pour rire des travers que nous retrouvons tous dans nos familles au quotidien.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DRÔLE

Deux mamans, trois enfants, et pas mal de questions. Et puis de l’éducation positive, des doigts dans les fesses, des nuits courtes: bref, ce qui fait le quotidien de parents, qu’ils soient mamans ou papas finalement.

Ah oui, c’est super drôle, aussi.

5 Lucien

- ©Delcourt

Le résumé de l’éditeur

Lucien est le gentil balayeur du parc, un virtuose de la feuille morte, un poète de la bourrasque qui aime les choses simples. Son existence est réglée comme du papier à musique. Il ne veut surtout pas que ça change.

Mais on ne le sait que trop, la vie fait ce qu’elle veut. Un jour, au cœur même du parc, tout va imploser, voilant d’une teinte sombre le destin de Lucien…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): POÉTIQUE

Dans cette fable en noir et blanc, Guillaume Carayol et Stéphane Sénégas livrent un récit touchant, mordant aussi, émouvant surtout, porté par une galerie de personnages aussi horribles pour les uns qu’attachants pour les autres. À la fois sombre et très poétique.

6 Arjuna

- ©Glénat

Le résumé de l’éditeur

Inde, XIXe. Tandis que l’occupant anglais cherche à tout prix à séculariser ce pays aux multiples croyances et divinités, la population locale craint l’arrivée d’un enfant qui pourrait bien être la réincarnation du puissant démon Ravana.

Dans ce contexte, l’autochtone Arjuna, une belle jeune femme qui met ses pouvoirs singuliers à disposition du plus offrant, se voit chargée de ramener la fille délurée d’un colonel britannique au Royaume-Uni. Mais leur périple maritime va conduire les deux femmes dans l’antre des pirates indépendantistes menés par le commandant Kanhoji.

Une révélation inattendue va alors sceller leur destin. Se pourrait-il que cette jeune anglaise porte en son sein l’enfant tant redouté?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): POUSSIF

Dans cette aventure mythologique au cœur de l’Inde sous domination britannique, Mariolle et Baldetti suivent les traces d’une jeune hindoue aux pouvoirs singuliers.

Les dessins sont beaux et, si le scénario tend parfois à s’essouffler, le twist de fin mérite que l’on aille au bout de l’histoire.

7 La louve boréale

- ©Sarbacane

Le résumé de l’éditeur

Il y a un endroit, de l’autre côté de l’océan, où les hommes partent et d’où ils reviennent après quelques semaines avec des sacs remplis d’or. Sur le Vieux Continent déchiré par les guerres, Joana a tout perdu. Elle vend alors ses dernières possessions et s’embarque pour ce Nouveau Monde plein de promesses, décidée à intégrer une expédition d’orpailleurs.

Mais sur place, elle déchante vite: dans ces grands espaces froids et hostiles encore inexplorés, c’est la loi du plus fort qui règne et personne ne veut d’une femme dans son équipe. Qu’à cela ne tienne, elle ira seule. Bien vite, elle prend pourtant pour compagne de voyage une chienne qu’elle a libérée d’un maître cruel, avant d’être rejointe également par Opa et Tala, deux femmes Natives fuyant Matwei, un chercheur d’or prêt à toutes les violences pour assouvir sa cupidité.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DÉCEVANT

Parce qu’elle n’a plus rien, Joana intègre une équipe d’orpailleurs, à la recherche d’or. Mais le froid, la faim et l’amitié lui feront comprendre que ce n’est pas nous qui prenons à la terre, mais l’inverse.

De bonnes intentions, mais un récit un peu décevant venant de l’autrice de Géante.

8 REv

- ©Glénat

Le résumé de l’éditeur

Dans un futur indéterminé, s’est développé un monde virtuel façonné par les songes de ses utilisateurs: ReV. Gladis, débutante, décide de tenter l’expérience de ce nouveau jeu vidéo unique en son genre.

Dès sa première partie, elle rencontre Mr_iO, un joueur vétéran qui se propose de l’accompagner dans son périple. Gladis accepte… et c’est parti pour son tout premier parcours dans ReV! Des profondeurs d’une forêt sombre et mystérieuse aux couloirs oppressants d’un hôtel hors du temps, elle va vivre une odyssée étrange et métaphorique, et apprendre à s’extirper de situations parfois difficiles, souvent troublantes. À ses côtés, Mr_iO se montre bon guide et n’influence pas l’expérience de Gladis, son objectif est tout autre…

Mais qui sait jusqu’où le voyage de notre héroïne va les mener?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SPECTACULAIRE

On l’avait connu dans un autre registre, Édouard Cour se réinvente complètement et progressivement dans cette plongée lancinante dans un jeu vidéo, lui aussi réinventé, intime et spectaculaire.

Un album secret qu’il faut lire plusieurs fois pour en épuiser les sens et les sensations.

9 Le projet Jules Verne

- ©Michel Lafon BD

Le résumé de l’éditeur

Aby Cyclette a fait le pari d’effectuer pour notre plus grand plaisir, en 2019, le tour du monde en 80 jours! Et elle y est parvenue!

Du Nord au Sud, d’Est en Ouest, les anecdotes croustillantes du voyage autour du monde d’Aby Cyclette ne manquent pas: Aby Cyclette se fait pirater son compte en banque, Aby Cyclette fait la cuisine dans une auberge de jeunesse à New York, Aby Cyclette fête son anniversaire à Tokyo…

Dès son retour, la crise sanitaire sévissait dans le monde entier, la covid 19, et les frontières fermaient les unes après les autres. C’est pourquoi vous ne verrez aucun masque chirurgical dans cet album!

Notre avis en un mot (puis quelques autres): NOMBRILISTE

Le tour du monde en 80 jours, voilà le nouveau défi d’Aby Cyclette. Enfin, c’est plutôt autour de son nombril que cette BD-reporter tourne.Comment peut-on visiter autant de pays et en ramener aussi peu de substance?

De la bande dessinée de blog qui aurait dû y rester.

10 Jesse James

- ©Glénat

Le résumé de l’éditeur

Missouri, 1863. En pleine guerre de Sécession, la ferme des James est saccagée par une patrouille nordiste. Leur brutalité marque au fer rouge le jeune Jesse, qui n’aspire plus qu’à se venger! Fervent partisan de la cause du Sud, il rejoint les Bushwackers de "Bloody Bill" Anderson dans leur guérilla meurtrière, apprenant à piller, voler et tuer sous couvert d’une morale viciée par le traumatisme de la guerre civile.

Au rétablissement de la paix, la rancœur, le sentiment d’injustice et l’humiliation de la défaite le précipitent dans une carrière criminelle. Dans une surenchère de la violence, les quinze années qui suivent voient s’enchaîner les braquages de banques, les attaques de trains et de diligences, les règlements de comptes et les chevauchées sauvages…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CLIVANT

Parce qu’il a vu son père se faire molester puis pendre par une bande de vilains Yankees en pleine guerre de Sécession, Jesse Michael Josepher Woodson James deviendra "Jesse James", redoutable légende de l’Ouest dont la haine pour le général Grant ne faiblira jamais avec les années.

Un personnage extrêmement complexe et clivant, qui mériterait une série entière, mais doit se contenter, ici, d’une "petite" bio de 48 pages, forcément un peu frustrante.

Pas mal fait du tout, mais bien trop court.

11 Masques (T.11)

- ©Le Lombard

Le résumé de l’éditeur

Al, Siera et Hector n’avaient rien en commun jusqu’à ce que des masques fassent irruption dans leurs vies. Des masques antiques qui leur confèrent des pouvoirs défiant l’imagination. Comment gérer un tel don quand on a quinze ans et d’autres problèmes en tête? Pourquoi ont-ils été choisis?

Pas le temps de se poser trop de questions, un masque puissant est tombé dans de mauvaises mains. Il va falloir s’allier et le récupérer avant qu’il ne soit trop tard….

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CONTEMPORAIN

Al, Siera et Hector sont trois ados aux histoires et destins différents, mais bientôt unis par un même don: celui développer, par le biais de masques ancestraux, des pouvoirs magiques qui pourraient bouleverser leurs existences.

Dans le premiervolet de cette série d’aventure, Kid Toussaint s’évertue surtout à former son équipe de super-héros en herbe. Avec des raccourcis scénaristiques, mais un certain sens de l’efficacité aussi.

Dans l’air du temps, disons.

12 Spirou – L’espoir malgré tout (quatrième partie)

- ©Dupuis

Le résumé de l’éditeur

Alors que les Alliés ont débarqué en Normandie, Fantasio s’apprête à faire sauter un train transportant une unité blindée nazie. Spirou l’arrête juste à temps: c’est un train de déportés! Et il est même persuadé d’avoir entendu Felix l’appeler d’un wagon! C’est finalement Spip qui fera sauter le train allemand, vengeant ainsi la mort de Madeleine, la femme qui avait fait entrer Fantasio en Résistance et dont il était tombé amoureux.

Quatre semaines plus tard, les Anglais sont à Bruxelles et Spirou n’a qu’une hâte: s’assurer qu’il s’est trompé et que Felix et Felka, ses amis peintres juifs allemands, sont sains et saufs. Mais les nouvelles dramatiques s’accumulent.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CLASSIQUE

Ça devait durer un tome, ça en aura fait cinq (si on compte Le journal d’un ingénu), et… ça valait drôlement le coup.

L’immersion du Spirou vintage d’Émile Bravo dans le contexte de la deuxième guerre mondiale, et son implication, un peu forcée, dans la Résistance, resteront comme de magnifiques pages de l’histoire, pourtant déjà longue, du célèbre groom.

Un classique, déjà.