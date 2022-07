Mystère et boule de gomme rouge

Nous sommes dans le Paris de l’entre-deux-guerres, donc. Et pour le commissaire Bertille, il est l’heure de mettre la main sur Palovski, un anarchiste qui semble intéresser pas mal de monde en haut lieu… quand un objet non identifié frôle le véhicule qui le ramenait au 36 Quai des Orfèvres. En fait une énorme boule rouge venue se planter au milieu d’un champ et qui va, bientôt, intriguer puis inquiéter les autorités françaises.

La réponse est vite trouvée, d’autant que la boule, non contente de déboussoler les scientifiques appelés à son chevet, grossit désormais à vue d’œil et de façon exponentielle, menaçant d’écraser la France dans un délai plus ou moins court: il faut la détruire. Mais tout l’arsenal militaire déployé n’y fait rien: la boule demeure désespérément intacte, et l’angoisse grandit. " Ce que représente cette boule? Il faudrait le demander à mon psychanalyste! , rigole Éric Stalner. Disons qu’on est dans un monde très ‘‘normé’’ où l’inattendu se fait de plus en plus rare. Et quand on est face à l’inexplicable, bien souvent la peur arrive. La peur de l’autre, de l’étrange.Et la première réaction est d’essayer de détruire ce qu’on ne comprend pas. "

Le message adressé à notre société, fracturée par les crises – migratoire, sanitaire – est évident, même si amené de façon allégorique. Et le duo chargé de mener l’enquête, que forment le commissaire Bertille et… Bertille, une jeune femme fantasque, séduit autant que les choix graphiques de Stalner, dont le récit ne s’autorise, outre le noir et le blanc, que le rouge pour seule couleur: celui de la fameuse boule mystère, bien sûr, mais aussi des vêtements et du rouge à lèvres de la jeune Bertille.

Qu’on aimerait, pourquoi pas?, retrouver au bras du commissaire pour une autre enquête: " Je me suis tellement attaché aux deux personnages qu’en effet, j’y pense, confie justement Stalner. Reste à trouver une nouvelle histoire digne d’eux… "

Stalner, Grand Angle, 104 p., 19.90 €.