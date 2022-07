La nouvelle campagne de vaccination Covid sera-t-elle efficace?

Il reconnaît que les vaccins actuels ne sont pas très efficaces pour lutter contre l’infection par les nouveaux variants du virus, "mais ils sont très efficaces contre la maladie grave" , insiste-t-il.

Quant au coût de la nouvelle campagne, il dit: "C’est très cher.Le coût est lié au vaccin, mais aussi beaucoup à l’organisation de centres, à l’opérationnel, aux prestations à rembourser…Mais on veut le faire. Il n’est pas possible de prédire quelle sera l’ampleur des vagues à venir en automne et en hiver, mais c’est notre devoir de préparer une campagne de vaccination à l’automne."

Et Christie Morreale ajoute: "On préfère assumer le prix de la vaccination que le coût d’une non-vaccination."

La répartition des coûts entre le fédéral et les entités fédérées est encore en discussion actuellement.

Les nouveaux vaccins sont-ils efficaces?

Le Pr Jean-Michel Dogne (UNamur) explique que Pfizer et Moderna ont publié tous les deux leurs résultats en juin." Ce sont deux types de vaccins à ARN messager qui luttent contre le variant Omicron BA1.Les études de trois à six mois montrent qu’il est plus efficace que le vaccin original."

Mais le spécialiste reconnaît qu’en Belgique, la souche la plus courante est aujourd’hui BA5, qui concerne 75% des infections. "Il ne faut cependant pas déduire que le nouveau vaccin n’est pas efficace sur la souche circulante.Il apparaît que le vaccin visant la souche BA1 est aussi efficace contre le BA4 et le BA5."

Jean-Michel Dogne ajoute qu’actuellement, une démarche est en cours à la Food and drug administration (FDA) américaine pour réadapter le vaccin contre la souche BA4 et BA5.

Un risque est plus grand avec le nouveau vaccin?

Dans le public, entendre que les nouveaux vaccins ne sont testés que depuis six mois suscite l’inquiétude. Jean-Michel Dogne est rassurant: "Lorsqu’on change la souche du vaccin, on ne modifie pas son profil de sécurité, la plateforme reste la même. Le vaccin à ARN messager a un profil de sécurité maximum.Le risque le plus grave étant la myocardite chez les personnes les plus jeunes, de moins de 34 ans, voire moins de 18 ans."

La prochaine vaccination proposera un booster "et les effets indésirables sont plus rares à chaque fois.Onne s’attend pas à une différence significative" . Le Pr Van Damme (UAntwerpen) s’appuie sur les campagnes de 4edose en Israël et au Royaume-Uni, pour dire que chez les plus de 60 ans, le nouveau booster ne provoque pas d’effets indésirables.

Une dose chaque année?

Par rapport à l’efficacité des vaccins, la dose de rappel est souhaitée entre trois et six mois après la dose précédente, rappelle le Pr Dogne. "La durée de la couverture peut s’améliorer.Mais il n’est pas exclu de revacciner une fois par an, même avec un vaccin destiné à lutter contre des souches plus anciennes.Non seulement parce que l’efficacité reste grande contre les formes graves, mas aussi parce qu’on vise une population ciblée, et que la sécurité du vaccin est réelle."