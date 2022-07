Alcool, mépris et scandales sexuels : le cocktail qui a provoqué la chute de Johnson

Désavoué par le peuple

"C’est clairement la volonté du parti conservateur qu’il y ait un nouveau leader et donc un nouveau Premier ministre" , a-t-il admis au cours d’une allocution devant le 10, Downing street. C’est visiblement - aussi - la volonté du peuple: selon un sondage réalisé par l’agence Yougov cette semaine, 69 % des Britanniques souhaitaient son départ. Dont 54 % des électeurs conservateurs de 2019, l’année de l’accession de Johnson au poste de Premier ministre après la démission de Theresa May, alors empêtrée dans les négociations d’un Brexit "soft" qui n’en finissaient pas (Johnson défendant pour sa part un Brexit "dur").

C’est d’ailleurs la position en apparence inflexible de Boris Johnson sur la sortie "dure" de l’UE (en d’autres termes, une coupure nette des liens avec l’Union, y compris sur le plan économique), qui lui valut d’obtenir la confiance du camp conservateur au début de son mandat. Sa bonne étoile ne l’a pas quitté là, ce dernier parvenant à mener à bien l’accord de sortie de l’UE, ratifié début 2020.

Fêtes à Downing street

Paradoxalement, l’épidémie de covid-19 a, dans un premier temps, plutôt avantagé le leader conservateur, le Royaume-Uni devenant le premier pays au monde à lancer sa campagne de vaccination. Un tour de force, comparé à la "lenteur" de l’UE, qui a clairement mis en confiance le Premier ministre britannique. Peut-être un peu trop : quelques mois après cette campagne victorieuse, éclatait le "partygate", du nom de fêtes données à Downing street, la rue où se situent les bureaux de l’administration du gouvernement, ainsi que la résidence du Premier ministre. Des fêtes ayant eu lieu en pleine pandémie, alors même que la population était soumise à de lourdes périodes de confinements. Last but not least , Boris Johnson lui-même a participé à au moins l’une de ces fêtes, qui ont pu parfois tourner à l’orgie alcoolisée.

Pinceur un jour...

Échappant de justesse à un vote de défiance du camp conservateur début juin dernier dernier (40 % d’entre eux souhaitaient le voir partir), Boris Johnson a finalement présenté des excuses publiques. De quoi lui donner un sursis - qui a été de courte durée.

Alors que le pays connaît une inflation record depuis 40 ans et qu’une grève massive dans les transports a paralysé le pays pendant quelques jours, un autre scandale, sexuel cette fois, est venu boucher l’horizon déjà encombré du chef des Tories. L’affaire concerne Christopher Pincher, ancien ministre nommé par Johnson, et député "whip" adjoint (chargé de faire régner la discipline dans les rangs des députés de son camp) au moment des faits. Fin juin, Pincher a reconnu s’être livré à des attouchements sexuels sur ses collègues lors d’une nuit d’ivresse. C’est certainement la goutte d’eau qui a fait déborder le vase dans le camp conservateur : Pincher était rien moins que le cinquième députéTory accusé d’agression sexuelle depuis avril. Cerise sur le gâteau : Boris Johnson semblait être au courant des fâcheuses habitudes de ce député : "Il a les mains baladeuses, c’est problématique. Pinceur un jour (NDLR : traduction de "Pincher" en anglais), pinceur toujours" , blaguait-il à propos de ce dernier en avril 2020, selon la presse britannique.

Ben Wallace, favori pour succéder à Johnson

Selon un sondage réalisé auprès de 716 membres du parti conservateur, la personnalité Tory la mieux placée pour succéder à Boris Johnson semble être Ben Wallace, l’actuel secrétaire d’État à la défense. Plutôt europhile, l’homme était sous-secrétaire d’État sous David Cameron et était opposé au Brexit avant de changer d’avis, et de devenir successivement ministre d’État à la sécurité, puis à la Défense. 13% des membres du parti, selon ce sondage, semblent vouloir le voir enfiler l’habit de Premier ministre.

Mais la course va être serrée : Wallace est au coude-à-coude avec Penny Mordaunt, actuelle ministre d’État au commerce, et fervente partisane du Brexit (12% d’opinions favorables, selon le sondage). Rishi Sunak (10%), ministre des Finances du gouvernement avant de claquer la porte cette semaine, est lui-même talonné par Liz Truss (8%), secrétaire d’État aux affaires Étrangères. Comme Wallace, elle aussi était opposée au Brexit, avant de changer d’avis en 2016, une fois le résultat du référendum connu.