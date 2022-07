Vers une vague de chaleur en Europe pour le 15 juillet

Pour prévoir cette vague de chaleur, les experts utilisent des modèles météo, des programmes informatiques qui étudient les paramètres météo connus pour prévoir le comportement à venir de l’atmosphère. Pour Pascal Mormal, météorologue à l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM), la vague de chaleur envisageable est relativement classique sur la forme: "Ce sont des suppositions de certains modèles qui donnent des possibilités d’avoir de l’air très chaud qui remonte d’Afrique du Nord."

Au Portugal et en Espagne, les températures dépassent déjà les 30°C et des pics de chaleur de plus de 40°C sont prévus à partir de la fin de la semaine dans les deux pays. En France, il fait déjà plus de 30°C dans le sud du pays et la chaleur devrait se propager à la quasi-totalité du territoire avec des pics prévus aux alentours de 40°C dans l’ouest du pays comme à La Rochelle ou à Bordeaux. Les Allemands et les Anglais devraient également subir la vague de chaleur mais avec des températures moins élevées oscillant entre 25 et 30°C.

Pour l’expert de l’IRM, on parle d’une échéance de 10 à 12 jours, trop éloignée pour avoir des prévisions vraiment précises, "Ce qui est clair c’est qu’on va vers une période de chaleur avec des températures qui vont largement dépasser les moyennes de saison, la plupart des modèles se rejoignent là-dessus. C’est l’intensité de l’épisode et sa durée qui sont encore incertaines."