Les filles prennent (enfin) le micro

L’Euro de football, qui débute ce mercredi n’échappe pas à la règle puisque ce sont Lise Burion et Cécile de Gernier qui officieront lors des matches des Red Flames, notre équipe nationale féminine. De la même façon, chaque printemps voit, sur les antennes de France Télévisions, le retour de Roland-Garros. Avec une hiérarchie quasi immuable: aux hommes et à leurs consultants les grandes affiches, aux dames les "petits" matches et, plus généralement, le tableau féminin.

Frustrant? Pas tellement, si l’on en croit Christine Schréder. Pionnière du commentaire sportif en Belgique francophone, la journaliste ne voit aucun scandale dans cette situation: " C’est vrai que, longtemps, les femmes qui souhaitaient se lancer dans le commentaire sportif ont été barrées. Si bien que, souvent, elles n’imaginaient même pas déposer leur candidature ou leur CV, quand bien même un poste les aurait intéressées. Mais il faut être honnête aussi, et dire que c’est un métier qu’il faut avoir envie de faire, ce qui n’est pas toujours le cas. Pour moi, c’était un rêve. Mais il n’est pas partagé par beaucoup d’autres femmes. "

Des vocations trop peu nombreuses

Benoît Delhauteur, directeur de la rédaction sportive de la RTBF, ne dit pas autre chose, lui qui enseigne aussi le journalisme (sportif) à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve: " Cette année, sur 10 élèves, je n’ai que deux filles. C’est en progrès, mais c’est encore trop peu. À ce titre, la visibilité d’exemples comme Christine ou Lise Burion vont dans le bon sens, évidemment. "

C’est que du côté de la RTBF, on se dit prêt, plus que jamais, " à féminiser la rédaction ". À condition, toutefois, que le critère premier soit toujours celui de la compétence: " Quand il s’agit de couvrir un événement, la première question qui se pose est toujours celle de l’expertise: où est-elle? Et si elle se trouve chez une femme, il n’y a plus aucune barrière pour les empêcher de commenter du sport, qu’il soit masculin ou féminin. "

«Le public est prêt»

De Bruyne et Lukaku commentés par une femme, ou avec Cécile De Gernier dans le rôle consultatif de Philippe Albert: la chose n’aurait donc rien d’une utopie. " Le public est prêt ", assure Christine Schréder, qui partage avec Lise Burion une certitude: " Nous sommes dans un moment charnière , estime la Louviéroise, qui officie depuis 15 ans en radio et pour qui cet Euro féminin sera le premier grand événement couvert en télé. Mais l’idée n’est pas de pousser dehors les hommes qui, pour l’instant, font ça très bien. On est peut-être encore un peu à la traîne en Belgique, mais les cloisons tombent, déjà entre radio, télé et web, et on voit régulièrement des stagiaires filles intégrer la rédaction. Il faut, je pense, encore un peu de temps avant que l’assimilation ait lieu et que de nouveaux talents puissent éclore. "

" Mais le pire , reprend Christine Schréder, qui commente en ce moment… la coupe du monde féminine de hockey sur gazon, serait de mettre une femme parce que c’est une femme: la compétence doit prévaloir, car tout le monde n’est pas doué de la même façon pour le commentaire, qui est une discipline très particulière. "

Il ne faudrait pas, donc, forcer le changement: " Voir Lise et Cécile aux commentaires de l’Euro féminin sur la RTBF, qui a déployé un gros dispositif sur cet événement, est déjà un bon signal, qui peut générer des vocations ", avance Christine Schréder, qui pense que " la question ne se posera probablement plus dans 10 ou 20 ans: on ne reviendra pas en arrière. " Et tant pis pour les grincheux qui estiment qu’une femme ne doit pas commenter de sport, faute de connaissances suffisantes: " Que je sache, souligne à juste titre Lise Burion (41 ans), Rodrigo Beenkens n’a jamais couru le Tour de France. Or, tout le monde, moi la première, reconnaît ses grandes compétences. Je ne vois pas pourquoi les choses devraient être différentes pour moi, d’autant que j'ai moi-même joué au football dans ma jeunesse ."

Ouverture de l’Euro féminin ce mercredi soir, sur Tipik, 20.53