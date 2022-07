Covid: campagne de vaccination à la rentrée… mais ça commence en juillet et août

1.Quand vaccine-t-on?

C’est en septembre que la campagne pure et dure redémarre. Comme le disait le Conseil supérieur de la santé (CSS) mercredi 5 juillet, d’abord chez les personnes les plus vulnérables: les personnes immunodéprimées, les personnes de plus de 80 ans, et le personnel de santé de première ligne, dans les hôpitaux, mais aussi les médecins traitants et pharmaciens. Tout simplement parce que ces personnes ont déjà reçu leur premier (et parfois deuxième) booster plus tôt, et donc ont une baisse de la réponse immunitaire face au Covid-19.

Notez que les personnes plus vulnérables peuvent anticiper et déjà se faire vacciner dès maintenant, en juillet et en août, en fonction de leur situation personnelle et de l’avis de leur médecin, avant même d’être officiellement convoquées.

2.Qui vaccine-t-on?

En septembre, les vaccinations seront séquencées en fonction du profil de la personne.Priorité aux personnes immunodéprimées, puis aux personnes plus âgées, aux premières lignes de soins de santé.

Enfin, les personnes au-delà de 65 ans, pour finir avec l’ensemble de la population. "Les 50-64 ans sont un groupe important.Tout le monde sera convoqué en même temps, parce qu’il n’est pas forcément facile de distinguer les personnes présentant de comorbidités.Et on sait qu’elles augmentent chez les personnes de cette tranche d’âge."

Et les mineurs?"Il n’y a pas encore d’information à l’heure actuelle.Le comité interministériel ne s’est donc pas prononcé à leur propos" dit Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé. L’exception à la règle, selon le chef de la Taskforce vaccination, serait pour des mineurs effectuant des stages dans des maisons de repos. Dans ce cas, ils recevraient un booster également.

3.À quoi ça sert de vacciner?

"La pandémie n’est pas terminée", rappelle Dirk Ramaekers, chef de la Taskforce vaccination. "On voit actuellement le nombre d’infection augmenter, et l’on peut s’attendre à de nouvelles vagues en automne et en hiver, d’où l’intérêt d’un booster."

Le Dr Ramaekers rappelle que 1,7 million de Belges n’ont pas reçu la dose booster, et ces personnes-là ne sont quasiment plus protégées contre le virus, car la vaccination est ancienne. "Il est toujours possible d’avoir une vaccination complète, et notamment la 3e dose, pour tous les adultes qui ne l’ont pas eue" disait aussi Christie Morreale.

5.Où vaccine-t-on?

Comme on parle de nouveau d’une campagne de masse à la rentrée, on va voir réapparaître les centres de vaccination. Mais la vaccination sera aussi possible dans les hôpitaux, les maisons de repos, ainsi que sur base test chez les médecins de famille, les pharmaciens...et peut-être au sein-même de certaines entreprises, qui se sont déjà manifestées dans ce sens.