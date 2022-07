Les chiffres du Covid-19 augmentent, mais tous les cas sont-ils déclarés? Attention, il s’agit d’une maladie à déclaration obligatoire .

2.Attentats de 2016: pour une prise en charge plus rapide et plus efficace des victimes

Le projet de décret " urgence collective " a été approuvé à l’unanimité par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les victimes auront désormais droit à un meilleur suivi.

3.La Région injecte 8 millions dans la filière «bois feuillu»: «la ressource ne manque pas»

Le gouvernement wallon vient de décider de consacrer 8 millions€ à la filière de transformation du bois feuillu.C’est un des projets retenus au Plan de relance dans sa version condensée.

4.Après le scandale Kinder, Ferrero produit enfin du chocolat: «on est heureux de pouvoir redémarrer»

Enfin de premiers chocolats à nouveau produits chez Ferrero Arlon. L’Afsca était là. L’enquête judiciaire se poursuit en Belgique et France.

5.Camps sans alcool: un mauvais procès selon les scouts

L’interdiction d’alcool dans les camps n’empêche pas la concentration impressionnante de tentes et autres pilotis en bordure de Semois.

6.Bivouac: nouvelle offre d’hébergement sur la Semois

Le Backpacker’s Camp de Bohan a accueilli ses premiers clients ce samedi 2 juillet. Il s’agit d’un concept unique sur la Semois.

7.Selon Natagora, les papillons subissent un déclin brutal

L’association de protection de la nature s’inquiète fortement du déclin des papillons et nous encourage à agir dans nos jardins.

8.Les Minions 2, Thor, Peter von Kant, The Last Bus: les 4 sorties cinéma de ce mercredi 6 juillet 2022

Des banana, un gros marteau, un petit appartement et même un joli bus: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 6 juillet. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

9.Que pensent vraiment les jeunes du climat? L’UCLouvain enquête

L’UCLouvain a lancé le projet Jeunes et Climat pour cerner la relation des jeunes avec la crise climatique. Objectif: améliorer la communication climatique à leur égard.

10.Les pavés du Nord choyés avant le passage du Tour 2022 (photos + vidéo)

Ce mercredi, on vivra peut-être l’étape la plus attendue de ce Tour de France 2022 sur les pavés du Nord. Des pavés qui ont été rénovés à Brillon.