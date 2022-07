THor: Love and Thunder [CRITIQUE] - Pour l’amour des dieux

Ce qu’on en pense

Ce nouveau volet, toujours réalisé par le talentueux Taika Waititi, érige le dieu du tonnerre comme premier héros Marvel à comptabiliser quatre aventures en solo. Et même si celle-ci manque un peu d’originalité (on commence à connaître la chanson), elle reste néanmoins remplie d’un dynamisme flamboyant et de drôleries contagieuses, à l’instar de son prédécesseur, Thor: Ragnarok . Un bon cru Marvel, donc.

Film d’aventure de Taika Waititi. Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman et Russel Crowe. Durée: 1h59.