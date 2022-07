The Last Bus [CRITIQUE] - Papy en trip nostalgique

Ce qu’on en pense

Ce road-movie un tantinet assommant n’a d’intérêt que pour ses paysages anglais authentiques et pour sa douce nostalgie. Pour le reste, en plus de la mise en scène plan-plan, on assiste surtout à un voyage terne avec un Timothy Spall fatigué… et fatigant. Pas sûr d’avoir envie de déprimer en ce début d’été.

Drame de Gillies MacKinnon. Avec Timothy Spall, Phyllis Logan et Brian Pettifer. Durée: 1h26.