Pour une prise en charge plus rapide et plus efficace des victimes

" Ce texte a pour objectif de tirer toutes les leçons des douloureuses expériences du passé, afin de ne pas ajouter de la difficulté à la terrible épreuve à laquelle les victimes sont confrontées lors de tels événements, et donner aux maisons de justice et à leurs partenaires les outils qui leur permettent de prendre plus rapidement en charge les victimes de catastrophes majeures ou d’attentats terroristes ", résume la ministre Valérie Glatigny (MR), en charge des maisons de justice dont dépendent les services d’accueil des victimes et d’aide aux victimes.

Une prise en charge plus rapide et plus efficace

L’objectif de ce décret est de mettre en place des outils d’accompagnement pour assurer une prise en charge plus rapide et plus efficace des victimes d’attentats ou de catastrophes de grande ampleur.

Qu’entend-on par là? Un événement qui entraîne des conséquences dommageables aux personnes et qui, par son ampleur, donne lieu à une enquête pénale et nécessite des mesures spécifiques de coordination de la prise en charge des victimes. Ou encore lorsque le guichet central est activé.

Ce texte a pour objectif de tirer toutes les leçons des douloureuses expériences du passé

Outre les attentats terroristes entrent dans la catégorie "urgence collective" des catastrophes telles que l’explosion de Ghislengien, l’accident de train de Pécrot, le drame de Strépy-Bracquegnies, l’accident de car de Sierre, les inondations…

La notion de victimes est élargie aux parents, tuteur, conjoint, cohabitant légal ou de fait d’une victime directe et plus largement "à toute personne qui peut justifier d’un dommage" en fonction d’une certaine proximité.

Personne de référence

Un coordinateur fera le lien entre les différents acteurs impliqués et combinera les actions à mettre en place.

Des personnes de référence seront chargées d’expliquer aux victimes l’ensemble des démarches à réaliser et les différents types d’aide disponibles. " La personne de référence évalue les besoins et les ressources des victimes, leur procure un soutien proactif, les oriente vers un service d’aide psychologique, sociale, juridique de première ligne ", détaille la ministre. Elle sera le point de contact qui a tellement manqué lors des catastrophes précédentes.

Un plan de suivi psychosocial organisera les actions en fonction de l’analyse du coordinateur, notamment pour la prise en charge des victimes et de leurs proches.

Dans un souci de proactivité, des personnes au sein des services d’accueil des victimes et des services partenaires agréés spécialisés dans l’aide à la personne seront formées en amont. Formées à quoi? Aux techniques de prises en charge des traumas, de stabilisation des victimes, d’encadrement des groupes de parole… Depuis 2020, 330000 € sont dédiés à la formation des intervenants.

Une provision de 5 millions d’euros

Pour assurer la prise en charge sociale et psychologique des victimes, un budget annuel de 330000 € sera dégagé. " Si ce n’est pas suffisant, le gouvernement peut activer l’ouverture de crédits additionnels pour un montant maximum de 5 millions ", ajoute Valérie Glatigny.

Plusieurs des outils ont d’ores et déjà été testés lors de la prise en charge des victimes du drame de Strépy-Bracquegnies. Un montant de 187280 € a été alloué à trois associations partenaires actives dans la prise en charge des victimes et de leurs proches.

Ce projet de décret qui doit encore être validé en séance plénière vient compléter le guichet central pour les victimes, mis en place à l’initiative du parquet fédéral dès 2019. L’assistance aux victimes relève des différents niveaux de pouvoir. La Fédération Wallonie-Bruxelles est compétente via les services d’accueil des victimes et les services d’aide aux victimes.