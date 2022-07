Les Minions 2, Thor, Peter von Kant, The Last Bus: les 4 sorties cinéma de ce mercredi 6 juillet 2022

Des banana, un gros marteau, un petit appartement et même un joli bus : il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 6 juillet. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.