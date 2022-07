La boîte noire est imposée dans nos voitures, mais les experts ne sont pas prêts

Du coup, trop peu d’experts automobiles sont formés et équipé: quand une Toyota, une Audi ou une Volvo fait un crash, même si l’information est à portée de main du parquet, elle n’est pas évidente à obtenir.

Extraire et analyser

La boîte noire est liée au système enregistreur de données d’événement (EDR) de la voiture, qui ne se déclenche qu’en cas de problème, comme l’airbag. « Le seuil d’enregistrement est lié à la force du choc. Si vous percutez un poteau à 2 km/heure, ce ne sera pas enregistré « , dit l’expert.

C’est par la prise OBD – qui donne accès aux données de la voiture – que l’expert a accès à la boîte noire, soit les données (clignotant, vitesse, etc.) pour les quelques secondes précédant le choc. L’expert reçoit les données sous forme d’un fichier PDF, à lui de les analyser en fonction de toutes ses connaissances.

Mais la violence du choc peut endommager cette prise. " Alors, on doit extraire le boîtier, et il faut avoir un câble approprié et faire un montage lié au type de véhicule.Et cela, ça doit se faire en laboratoire, comme si on recréait le réseau du véhicule. "

La lecture de ce PDF n’est pas simple.La formation que doivent recevoir les experts est donc à la fois technique, pour extraire les données, mais aussi interprétative, pour donner du sens aux données obtenues.

Le tout se fait dans un flou artistique à coup de « pour l’instant » et « on ne sait pas comment ça va évoluer ». Les données GPS du véhicule ne sont actuellement pas prises en compte, par exemple, mais est-ce que ça sera encore le cas à l’avenir? Même les formateurs restent flous quand ils enseignent les techniques aux experts, par exemple parce qu’on murmure que si les Français voulaient aller plus loin dans les capacités d’analyse des boîtes noires, cela pourrait changer la donne jusque chez nous.