C’est une publicité très américaine qui a été diffusée ce 4 juillet, jour de la fête d’indépendance des États-Unis, par la filiale américaine de la FN Herstal, détenue à 100 % par la Région wallonne. On y voit trois individus affublés de déguisements symbolisant les États-Unis (une jeune femme en statue de la liberté, un homme drapé d’habits aux couleurs du drapeau américain et une personne portant un déguisement d’aigle) en virée dans le désert à bord d’un pick-up, sur fond de gros rock.

Dans le coffre du véhicule, des armes de guerre (fusils automatiques), dont les protagonistes se servent pour tirer sur des explosifs - en réalité, des feux d’artifices, qui dessinent les couleurs des États-Unis en explosant dans le ciel. "Joyeuse fête de l’indépendance" , se conclut la publicité, qui prévient toutefois que le spot a été réalisé par des "cascadeurs professionnels" et invite à ne pas reproduire ça chez soi.

Entreprise 100 % wallonne

Alors qu’une fusillade de masse a éclaté à Chicago le jour même, faisant au moins 6 morts et une trentaine de blessés, c’est peu dire que la pub est mal passée en Belgique. "Pour le 4 juillet, la filiale US de la FN Herstal, entreprise d’armement qui appartient à 100% à la Wallonie, propose une communication encore plus délirante que d’habitude. Il faut le voir pour le croire. Mais comment le gouvernement wallon, actionnaire unique, tolère-t-il ces idioties?" , a déclaré François Graas, coordinateur de campagnes pour Amnesty international.

"Suite à la publication de cette vidéo par le compte officiel de la filiale américaine de la FN Herstal, j’interrogerai le Ministre Borsus sur les nécessaires balises à imposer à une entreprise détenue à 100% par la région" , a pour sa part tweeté le député wallon Olivier Bierin (Écolo).

En 2016, comme en 2020, la filiale américaine de la FN Herstal avait affiché son soutien à Donald Trump, fervent défenseur du lobby des armes à feu aux États-Unis.