Sur la carte interactive, ces informations (hauteur, débit, précipitations) transmises en temps réel sont disponibles en un clic pour chaque cours d’eau de Wallonie. Avec la possibilité de les confronter à un historique, pour se faire une idée de l’ampleur d’une sécheresse ou d’une crue. Au cas où.

Culture du risque

Ce nouveau portail d’hydrologie wallon ( hydrométrie.wallonie.be ), opérationnel depuis quelques heures, s’adresse aussi bien aux citoyens qu’aux Communes ou à toute une série de spécialistes directement connectés à la gestion des cours d’eau.

" Cette plateforme deviendra un outil d’aide à la gestion de crise, tant pour les risques de crues que pour les épisodes de sécheresse ", explique le ministre wallon du Climat Philippe Henry.

Nous devons développer une culture du risque. Cette plateforme en fait partie</h3><h3 class="exergue">

Il présente le nouveau portail aux côtés de sa collègue Céline Tellier (Environnement).

Celle-ci intervient à son tour: " Suite aux inondations de juillet 2021, nous devons avoir l’humilité de reconnaître une certaine impréparation face à un phénomène de cette ampleur-là, par définition inattendu et extrêmement rare , avance Céline Tellier. Or, c’est amené à se répéter. Nous devons développer une culture du risque. Cette plateforme en fait partie ".

Un an trop tard?

Pour faire court, le nouveau site affiche les informations de plus de 400 stations de mesure stratégiquement réparties sur tout le réseau hydrologique. Les mises à jour sont réalisées au moins une fois par heure. Et même toutes les 5 minutes dans à certains endroits.

Si cet outil avait été opérationnel il y a un an, la situation aurait-elle été davantage sous contrôle? " Je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose , réagit Philippe Dierickx (direction de la Gestion hydrologique au Service Public de Wallonie). Ceci est une pièce dans un grand puzzle. Mais le portail unique renforce ce puzzle et permet de mieux connaître et de mieux diffuser l’information. "

Anticiper

Le bourgmestre de Tubize Michel Januth témoigne de sa propre expérience.Il a vécu des crues majeures de la Senne en 2010 et en 2011." Quand vous êtes dans une situation de crise et que vous devez jongler avec plusieurs bases de données, on s’y perd.En rassemblant tout sur une seule application, avec des informations diffusées en temps réel sur la hauteur d’eau, le débit, les zones d’immersion temporaire, vous pouvez anticiper des éléments de la crise qui s’annonce ", dit-il.

Anticiper, c’est énorme. Ça permet de sauver des vies.

Le bourgmestre tubizien est aussi administrateur à l’Union des Villes et Communes de Wallonie." Pour nous, c’est un plus.Si je sais avec précision ce qui se passe à Soignies et à Rebecq, ça n’empêche pas l’eau de monter, mais on peut voir qu’il nous reste par exemple 6 ou 8 heures avant que l’eau n’atteigne une maison de repos. Anticiper, c’est énorme. Ça permet de sauver des vies. "