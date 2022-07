Changer la loi pour sauver des compatriotes prisonniers en Iran

Aux dires du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), le projet de loi qui a atterri ce mardi sur la table de la commission des relations extérieures (avant un vote au parlement ce jeudi) n’est lié à "aucun dossierpersonnel" . Le projet en question concerne des traités qui lient la Belgique à l’Inde et aux Émirats arabes unis en termes d’entraide judiciaire en matière pénale, mais surtout à l’Iran, cette fois en matière de "transfèrement de personnes condamnées" . Autrement dit, à de possibles échanges - tacites - entre ressortissants iraniens condamnés et emprisonnés en Belgique et ressortissants belges condamnés ou détenus en Iran.