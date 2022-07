La compagnie Brussels Airlines va annuler près de 700 vols cet été pour alléger la charge de travail de son personnel. Une annonce qui ne satisfait toutefois pas complètement les syndicats.

2. Le réchauffement climatique change les odeurs qui déboussolent les animaux: des scientifiques lancent l’alerte

Le professeur François Verheggen (Gembloux Agro-Bio Tech) cosigne avec des confrères anglais et allemands un article-alerte: le réchauffement climatique menace la communication intra – et inter-espèce. Avec tous les effets en cascade qui en découlent.

3. Reconnaissance sur les pavés du Tour: «il y aura de la casse», assure Mathieu Criquielion (vidéo)

Mercredi, la cinquième étape du Tour de France reliera Lille à Arenberg et empruntera 19,7 kilomètres de pavés.Nous avons reconnu le final de l’étape avec Mathieu Criquielion, professionnel de 2004 à 2009 et fils de Claude Criquielion, champion du monde en 1984.

4. Inondations: la Région se prépare à une nouvelle négociation avec les assureurs

Les dégâts provoqués par les inondations de juillet 2021 dépassent de 400 millions les estimations initiales.Le gouvernement wallon va se rasseoir face aux assureurs dans quelques jours, pour trouver une solution.

5. La boîte noire est imposée dans nos voitures, mais les experts ne sont pas prêts

Le Parquet peut déjà demander d’extraire les infos de la boîte noire. Mais trop peu d’experts sont équipés, formés et informés.

6. Tennis: comment David Goffin est revenu à son meilleur niveau: «C’est la marque d’un grand joueur»

Le Liégeois vise sa première demi-finale en levée du Grand Chelem.

7. Pouvoir d’achat, pensions, nucléaire: après avoir trinqué, la Vivaldi va trimer

D’ici le 21 juillet 2022 et la traditionnelle trêve estivale, la Vivaldi espère boucler une série de dossiers , et non des moindres. Petit tour d’horizon du menu qui attend nos ministres fédéraux avant de partir en vacances.

8. Une cinquantaine de détenus diplômés à la prison de Marche: «Donner du sens à la vie en prison»

À la prison de Marche, la réinsertion socioprofessionnelle est un vrai projet de vie . Ce lundi, une cinquantaine d’étudiants recevaient leur diplôme.

9. Macron énerve avec son nouveau gouvernement: «Cynisme, mépris», «rupture», «Hallucinant»

Le gouvernement français a été réajusté ce lundi après les résultats des législatives. Certains choix sont âprement contestés par l’opposition.

10. Les mordus du 4x4 de Maulde (Tournai) ont profité d’un bain de boue

L’événement est toujours synonyme de terrain de jeu pour les véhicules. Après une randonnée sur plusieurs sites privés, six épreuves d’adresse attendaient les participants.