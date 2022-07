Un nouveau gouvernement français qui suscite déjà des critiques

Abad débarqué

En dépit de sa réélection aux législatives dans la cinquième circonscription de l’Ain, le ministre des solidarités (autonomie et handicap), Damien Abad, est débarqué du gouvernement, suite aux accusations de viol qui se sont multipliées contre lui ces derniers mois, et jusqu’à ce lundi même, jour de sa démission. Il est remplacé par Jean-Christophe Combe, ancien patron de la Croix rouge.

Le ton est donné pour l’outre-mer

La nomination de Christophe Béchu à la transition écologique n’a pas fini de susciter l’ire de la gauche: ce dernier, proche de l’ancien Premier ministre Édouard Philippe (dont le parti Horizons a raflé une trentaine de sièges aux législatives), s’était fermement opposé au mariage pour tous lorsqu’il était sénateur (jusqu’en 2017). D’abord nommé ministre des collectivités territoriales, Béchu hérite d’un ministère-clé, la transition écologique étant jugée prioritaire par Emmanuel Macron, qui n’a jusqu’ici pas réussi à convaincre de son efficacité en la matière pour son premier quinquennat.

En remplacement de Brigitte Bourguignon à la santé, on trouve François Braun, une personnalité issue de la société civile puisque ce dernier ne dispose d’aucun mandat à l’heure actuelle. Urgentiste de formation (il en dirigeait le principal syndicat), François Braun vient tout juste de s’acquitter, pour le compte du président Macron, d’une mission sur l’état de l’hôpital public. Ses conclusions et recommandations ont ainsi visiblement plu au président Macron ainsi qu’à sa Première ministre, Elisabeth Borne (censée proposer les noms de ses ministres).

Enfin, voilà in choix risque de faire particulièrement polémique ces prochains mois: le fait que l’outre-mer ne dispose plus d’un ministère à part entière: c’est bien le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin qui sera en charge de cette question. "Darmanin: celui qui a envoyé le RAID et le GIGN lorsque les Guadeloupéens demandaient plus de justice sociale est aujourd’hui en charge des outre-mer. Cynisme et mépris de la macronie" , a réagi la députée et chef de groupe de la Nupes Mathilde Panot au moment de l’annonce.

Il y aura bien, toutefois, un ministre délégué dédié, en la personne de Jean-François Carenco, ancien préfet d’Île de France.

Boone déjà critiquée

Autre surprise de ce gouvernement légèrement remanié, la "rétrogradation" de Clément Beaune, jusqu’ici ministre délégué aux affaires Européennes, qui devient ministre des transports. Un choix curieux, d’autant que le travail du ministre, qui n’a pas ménagé ses efforts lors de la présidence française du Conseil européen, avait été salué de toutes parts.

Ce dernier est remplacé par Laurence Boone, économiste de formation et habituée des arcanes du pouvoir et du secteur privé, après avoir été conseillère spéciale de François Hollande, puis chef économiste chez Axa, et enfin au sein de l’OCDE (organisation de coopération et développement économique). Mais c’est son passage, entre 2010 et 2014, chez Kering, grand groupe de luxe français épinglé pour ses opérations fiscales douteuses, qui a suscité un commentaire acide de la part de l’opposition. "En charge de l’Europe: Laurence Boone, ancienne dirigeante de Kering, grand spécialiste de l’optimisation fiscale. Hallucinant quand on sait que la lutte contre les paradis fiscaux est un des grands défis de l’Union européenne" , s’est exclamé le député et chef du parti communiste français Fabien Roussel.

Le retour de Marlène Schiappa

Derniers changements notables au sein de ce gouvernement "d’action": Olivier Véran, l’ancien ministre de la santé (lors du premier quinquennat Macron) devenu ministre chargé des relations avec le parlement, est promu porte-parole de l’exécutif en lieu et place d’Olivia Grégoire, qui devient ministre déléguée à l’artisanat, au commerce, tourisme et des PME. C’est Frank Riester, auparavant ministre délégué au commerce extérieur, qui sera en charge des relations avec le Parlement – un poste-clé, vu la composition très morcelée de l’Assemblée nationale.

Pour finir, ce gouvernement réajusté voit le retour de Marlène Schiappa, porte-parole icônique du premier quinquennat Macron, laquelle hérite du secrétariat d’État en charge de l’Économie sociale et solidaire auprès de la Première ministre.

Un premier conseil des ministres est déjà au programme ce lundi, dès 16 heures. La Première ministre doit prononcer cette semaine, à l’Assemblée nationale, son discours de politique générale. Il n’est pas dit, à l’heure d’écrire ces lignes, que celle-ci sollicitera – comme c’est l’usage – un vote de confiance. Si tel devait être le cas et qu’elle ne l’obtenait pas, elle serait alors contrainte de démissionner.