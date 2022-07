Un conflit social «sur pause» chez Brussels Airlines ?

Après avoir mené une grève de trois jours les 23, 24 et 25 juin, ces derniers s’insurgeaient en effet du manque de réaction de l’entreprise, qui reportait le débat sur la charge de travail du personnel de cabine et des pilotes à la fin du mois d’août. Afin d’écarter tout risque de blocage social durant la saison estivale - la plus rentable pour le secteur - l’entreprise a donc supprimé davantage de vols.

"Début juin, nous avions déjà annoncé que 148 vols seraient supprimés au mois de juillet" , indique Brussels Airlines, qui ira finalement un cran plus loin. "Désormais, ceci revient à un total de 372 vols en moins en juillet ou -6,7% du programme de vols, et 303 vols en moins en août ou -5,6%." Les passagers impactés par ces annulations ont d’ores et déjà été contactés par la compagnie, qui leur a fait des propositions alternatives. La direction l’affirme néanmoins très clairement: il est "commercialement impossible" pour elle de procéder à d’autres suppressions. Les mesures telles qu’annoncées ce lundi représentent un manque à gagner de l’ordre de 10,2 millions d’euros, soit un montant identique aux pertes occasionnées durant les trois jours de grève du mois de juin.

«Il faut supprimer davantage de vols»

Sur le banc syndical, les réactions à cette annonce sont plutôt mitigées. "La difficulté, c’est qu’on ne sait pas quels vols seront supprimés", s’exclame Olivier Van Camp, secrétaire permanent Setca-BBTK." Si on parle de 700 vols d’une heure, ça n’a pas beaucoup d’intérêt.Cela ne changera rien en termes de fatigue pour le personnel.Cela dit, il n’y a pas que le bien-être du personnel qui est en jeu dans ce dossier.La sécurité des passagers peut également poser question." Selon le syndicat socialiste, ces annulations sont assez marginales, étant donné qu’elles ne représentent que 6% du programme de vols. "Ces vols auraient de toute façon été supprimés par manque d’équipage, estime Olivier Van Camp. Selon moi, si Brussels Airlines prend cette décision, c’est plutôt pour une question d’image, pour plaire à l’opinion publique, pas pour résoudre le conflit social (...) Ce qu’il faut faire, à court terme, c’est supprimer davantage de vols."

A la CGSLB, on regrette également l’absence de vue sur les vols concernés par ces annulations. Faut-il dès lors s’attendre à de nouvelles actions cet été ? "Pour l’instant, non, répond Tim Roelandt, permanent CGSLB-ACLVB. La direction a répété que la situation financière de la compagnie était fragile.Notre responsabilité, en tant que syndicat, est aussi de garantir le travail de toutes les catégories du personnel.Il faudrait vraiment que la direction n’applique pas les mesures annoncées pour que nous menions des actions à court terme..." Au Setca, on ne s’avance pas non plus. "Si nous devions faire des actions, elles seraient communiquées plusieurs jours à l’avance.Car nous ne souhaitons pas pénaliser les passagers."

Si l’annonce de Brussels Airlines n’est pas réellement satisfaisante pour les syndicats, la tension est, semble-t-il, temporairement redescendue. Sur le long terme, la direction promet de continuer à travailler à l’optimisation du système de planification. "Ce qui est compliqué, c’est que certaines combinaisons de vols sont très lourdespour le personnel" , explique Tim Roelandt. Selon la direction, "le résultat de ces optimisations apportera un meilleur équilibre entre vie professionnelle et privée" pour le personnel.

Afin d’alléger la charge de travail à long terme, vers l’été prochain, des groupes de travail seront d’ailleurs constitués pour établir des programmes de vols plus adaptés. Syndicats et direction discuteront de ces aspects lors d’une prochaine réunion, prévue le 23 août.