Rock Werchter 2022 a célébré ses retrouvailles avec la foule : notre bilan (vidéo)

1. Pearl Jam Première grosse machine du festival, les hommes d’Eddie Vedder ont réchauffé l’ambiance, jeudi soir.Il avait fortement plu pendant la journée, rendant les déplacements compliqués dans la boue et les festivaliers étaient gelés.Pourtant, tous sont repartis avec cette délicieuse impression d’avoir passé un moment privilégié avec le groupe.Enchaînant les tubes et les morceaux plus pointus, Pearl Jam a donné une leçon de toute grande classe à la scène rock pour un concert à fleur de peau.Il y a 22 ans, jour pour jour, le 30 juin 2000, une bousculade au festival danois Roskilde faisait neuf morts durant le concert de Pearl Jam. La voix pleine d’émotions, Eddie Vedder, le leader du groupe s’est à plusieurs reprises assuré que tout le monde se sentait bien dans la foule.

2. Idles C’est la claque du festival.Programmé vendredi sur la grande scène en début de journée (alors que leur gros son se déguste en général mieux dans des petites salles), les Britanniques n’ont fait qu’une bouchée de la plaine.Énergiques, vindicatifs et bien crasseux, ils ont démonté le public qui en a profité pour pogoter jusqu’à l’épuisement.

3. Parcels Notre coup de cœur de ce Rock Werchter 2022.Programmé dans l’ambiance cosy de The Barn, le groupe australien, hyper looké (petite moustache, singlet immaculé et bijoux un peu partout), a déversé sa pop disco avec délice.Résultat: les 20000 privilégiés qui ont assisté à leur concert ont dansé à l’unisson dans une ambiance légère et décalée.Une délicieuse parenthèse.

4. Måneskin Samedi, l’affiche était taillée pour un public plus jeune mais contre toute attente ce sont les Italiens de Måneskin qui ont volé la vedette aux grosses têtes d’affiche comme Imagine Dragons ou Twenty One Pilots.Alternant les titres en italiens et les tubes en anglais, les quatre copains n’ont pas hésité à descendre jouer dans la foule ou à se jeter carrément dedans.Ne dérogeant pas à leur tradition, le groupe a permis à une poignée de fans de monter sur scène avec lui pour mettre un point final à un concert mené de main de maître.

5. L’organisation On ne le soulignera jamais assez: pour qu’un festival comme Rock Werchter se déroule sans accroche, il faut des milliers de bénévoles.Souriants, bienveillants et souvent trilingues, ceux-ci ont guidé et aidé les 88000 festivaliers qui chaque jour ont foulé la plaine du festival. Chapeau! Par contre, pour boire et manger, le public a dû casser sa tirelire: 3,50 € pour un ticket boisson (des points d’eau étaient quand même mis à disposition gratuitement) et 2, 3 voire 4 tickets pour manger un paquet de frites, une pita ou un burger, ça fait cher le festival et pour les plus jeunes c’est carrément la ruine.