Quelle météo chez vous?

Pour l’instant, c’est une météo lumineuse avec des nuages sans conséquences qui se profile, avec un mercure compris entre 22 et 25°C, mais cela reste à confirmer.

Et sur le reste du pays?

On commencera très bien cette semaine avec beaucoup de soleil et un ciel tout bleu sur tout le royaume. En milieu de matinée, le réchauffement diurne engendrera la formation de quelques cumulus de beau temps inoffensifs. On les observera d’abord dans l’intérieur des terres en Flandres débordant jusqu’au Hainaut, les Brabants et les reliefs à la mi-journée, mais ils n’altéreront pas la sensation de beau temps. Il fera toujours bien ensoleillé sur le relief ardennais.

L’après-midi, la brise de mer dégagera le ciel du littoral, alors que des cumulus sans incidence parsèmeront le centre du pays. Ces derniers se dissiperont en milieu d’après-midi, tandis que le ciel sera toujours bien dégagé sur le sud de l’Ardenne et la Gaume. Les maxima, bien agréables, s’étaleront de 20°C à la mer et de 21 à 24°C sur les sommets ardennais et en plaine.Le vent, de secteur ouest, sera faible à modéré. La soirée s’annonce calme et douce.

