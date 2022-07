Médicaments orphelins: imposer la transparence pour des prix justes

Le summum a été atteint par Novartis qui facturait près de 2 millions d’euros une injection unique de Zolgensma, un traitement destiné aux enfants atteints d’amyotrophie spinale. Des prix difficilement soutenables par les systèmes de soins de santé sur lesquels viennent se fracasser les espoirs des patients.

Une Europe de la santé

Chaque État négocie dans le plus grand secret le prix de ces médicaments dits innovants que les laboratoires pharmaceutiques n’hésitent pas à gonfler au prétexte qu’ils ne pourront pas amortir les coûts de recherche et développement en raison du nombre très limité de patients concernés.

" La santé est une prérogative de chaque État-membre et, par conséquent, la fixation des prix des médicaments aussi , rappelle Laurence Hennuy, députée fédérale Écolo. Les firmes pharmaceutiques se cachent toujours derrière cette manière de fonctionner . C’est pourquoi nous plaidons pour une Europe de la santé plus forte. Quand on parle de médicaments orphelins à la taille de la Belgique ou à la taille de l’Europe, c’est tout à fait différent en termes de rapport de forces. Cela signifie que chaque pays doit donner à l’Europe un peu de sa part de politique nationale de santé comme cela a été le cas pour le vaccin contre le Covid ".

Des incitants européens sans contrepartie

Pour inciter les firmes pharmaceutiques à mettre au point des traitements contre les maladies rares, l’Europe a créé en 2000 le statut de médicament orphelin avec à la clé une série d’avantages: réduction du coût d’enregistrement de ces médicaments auprès de l’agence européenne du médicament (EMA), mesures pour stimuler la recherche, exclusivité commerciale pour une période de dix ans. Et ça a marché: entre 2001 et fin 2019, l’EMA a enregistré 169 médicaments orphelins, selon Test-Achats.

Cette politique qui a donné lieu aux dérives commerciales que l’on connaît actuellement doit être revue, selon les écologistes qui plaident pour une révision du règlement européen CE 141/2000 relatif aux médicaments orphelins.

«Marchandage malsain»

On a besoin de la recherche qui bénéficie de nombreux subsides, reconnaît la députée Écolo. " Mais, en contrepartie, on ne peut pas être pris à la gorge par des sociétés pharmaceutiques qui pratiquent des prix démesurés . Ce marchandage malsain vis-à-vis de ce que coûte une vie doit cesser. Il faut mettre en place un partage équitable et socialement juste des gains et pour cela ces derniers doivent être objectivés clairement. Le règlement européen doit inclure des clauses de transparence en termes de retour sur investissement, afin de pouvoir négocier des prix justes pour les États et les patients. Dans l’affaire du Zolgensma, le prix astronomique demandé était justifié par le rachat d’une licence… Il n’y avait pas eu une seule heure de recherche!"

Un autre modèle doit être mis en place. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, le lobbying pharmaceutique pèse lourd, très lourd. L’enjeu est de taille car d’autres traitements innovants et onéreux comme les thérapies géniques se profilent.