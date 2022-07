La boîte noire ne gonflera pas trop le prix de votre voiture

Pas un envol des prix

Pour la Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle (Febiac), cette obligation d’implanter une boîte noire sur les nouveaux véhicules homologués n’est pas un événement, " déjà la quasi-totalité des voitures en est équipée ." Notamment, à cause du marché mondial: aux États-Unis le système est déjà obligatoire depuis 2012.

L’obligation de la présence de la boîte noire ne devrait selon la Febiac pas entraîner une forte hausse des prix: " Il s’agit juste de quelques puces informatiques.L’industrie automobile a davantage été touchée par la mise à l’arrêt des usines de câblage en Ukraine, qui recommencent tout doucement leur production.Elle est aussi touchée par le Covid, qui continue à provoquer des fermetures d’usine en Asie. Les boîtes noires, c’est quelque chose qui a été largement anticipé ."

Toujours dans secteur automobile, mais plus proche du côté conducteur, Touring minimise lui aussi la question du surcoût. " Plus on avance, plus la technologie embarquée est amortie.Au début, ça coûte cher, à cause du brevet, mais quand on arrive à des grandes quantités, il y a des économies d’échelle.Regardez, le système antipatinage ESP coûtait une centaine d’euros il y a plusieurs années.Maintenant, c’est de l’ordre de quelques euros. "

En quoi ça consiste?

Surnommé boîte noire en référence aux enregistreurs de vol utilisés pour comprendre les raisons de crash d’un avion, l’enregistreur de données d’événements (EDR), a pour objectif d’aider à mieux déterminer les causes d’un accident et les responsabilités des automobilistes. " Ce petit dispositif existe déjà sur nos véhicules depuis au moins deux ans , précise Audi. Le conducteur ne peut pas le désactiver. "

S’il n’a pas de boîte noire, le nouveau modèle de voiture ne pourra pas être immatriculé

En plus des voitures, les camions, camionnettes et bus doivent également appliquer cette mesure. Les véhicules deux roues motorisés ne sont en revanche pas concernés par ce règlement pour le moment. Le dispositif enregistre la vitesse du véhicule, les données d’accélération et de freinage, le port ou non de la ceinture, l’utilisation des clignotants, la force de la collision et l’inclinaison du véhicule avant et après le choc.

Précision importante, les boîtes noires n’enregistrent pas de sons, les conversations à l’intérieur de la voiture ne sont donc pas concernées contrairement aux enregistreurs de vol des avions, ce qui limite les débats sur le traitement des données et le respect de la vie privée.

Les données qui seront enregistrées par le boîtier sont les 30 dernières secondes qui précèdent l’impact et les dix secondes qui le suivent. Seules les autorités judiciaires pourront par ailleurs avoir accès à ces données, les compagnies d’assurances ne sont pas concernées par le dispositif. L’enregistreur des paramètres de la voiture fonctionne en permanence et ne peut pas être désinstallé. Les données ne sont cependant pas enregistrées lorsqu’il n’y a pas d’accident, et remplacées par les nouvelles au fur et à mesure.