Inondations: la Région se prépare à une nouvelle négociation avec les assureurs

Une des premières décisions prises par la Région a été de trouver une solution pour faire sauter le plafond d’intervention des compagnies d’assurances. Comme c’était attendu, l’accord trouvé en août 2021avec Assuralia va devoir être remis à niveau.

Dépassement

Retour en août 2021.Après des négociations que le ministre-président Elio Di Rupo qualifie de " très difficiles ", la Région wallonne et les compagnies assurances (via Assuralia) formalisent un accord de répartition de la charge: les dégâts, alors estimés à 1,670 milliard, seront couverts à 41% par les assurances (679millions) et à 59% par la Région (991 millions).

La convention entre les parties prévoyait une possibilité de remettre le dossier sur la table (clause de rendez-vous), en cas de dépassement du montant estimé des dégâts.C’est le cas, comme l’a déjà annoncé la fédération des compagnies d’assurances la semaine dernière. L’estimation initiale a gonflé de 399 millions (de 1,670 milliard à 2,069 milliard), annonce le ministre-président Elio Di Rupo.

«Sans ça...»

La clause de rendez-vous peut donc être activée.Elio Di Rupo évoque une réunion " dans les prochains jours " pour trouver une solution.

Ce différentiel de 399millions ne sera pas le seul sujet de discussion avec les compagnies d’assurances

L’objectif reste évidemment celui établi dès le départ: couvrir les assurés à 100% du sinistre encaissé." Sans quoi, à cause du plafond d’intervention, ils n’auraient touché que 20%de la valeur de leurs biens estimés par leur assureur ", rappelle le ministre-président wallon.Il l’a d’ailleurs répété à maintes reprises au fil des mois, face à l’opposition PTB qui a pris le pli de résumer l’accord du mois d’août à " un cadeau d’un milliard aux assurances " (la quote-part de la Région wallonne dans l’intervention).

Revoir le plafond

" Ce différentiel de 399millions ne sera pas le seul sujet de discussion avec les compagnies d’assurances" , précise le ministre-président socialiste. La révision de la loi de 2014 serait aussi sur la table.C’est ce texte qui permet au secteur de ne pas dépasser un certain montant d’intervention (350millions) en cas de catastrophe naturelle, tout ce qui se situe au-delà du plafond étant à charge des autorités.

Elio Di Rupo était Premier ministre à l’époque." Le plafond avait été calculé par des experts sur base des expériences du passé.Le gouvernement était convaincu que, avec des montants pareils, les pouvoirs publics n’auraient plus à intervenir.Personne n’avait imaginé un seul instant… " que le déluge allait débouler sur nos vallées wallonnes.

Calamités

Quant aux personnes non couvertes par une assurance (ou mal assurées), les conditions d’accès au Fonds des Calamités avaient été modifiées pour que les sinistrés concernés puissent être couverts à 50%.

Il faut que, au fédéral et à la Région, le gouvernement et le Parlement éliminent toute contrainte pendant un certain temps

Le Fonds a été "repeuplé" pour examiner et traiter les 7673 demandes d’indemnisation (dont 2812 incomplètes, 1696 refusées, 1254 en cours d’expertise ou de traitement). Le service est passé de 3 à 41 personnes.Les renforts sont enfin tous en place. " Le dernier est arrivé avant-hier ", note Di Rupo, déplorant le temps qu’il faut pour répondre aux urgences et la frustration générée quand l’impatience grandit " légitimement" sur le terrain.

"Si ça devait se reproduire, il faut que, au fédéral et à la Région, le gouvernement et le Parlement éliminent toute contrainte pendant un certain temps. Parce que là, les procédures administratives, ce sont des boulets. "