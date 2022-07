Un cadenas ne suffit pas pour protéger son vélo

Le vélo doit être attaché solidement à un point fixe.Le niveau de sécurité d’un cadenas se mesure avec la norme ART, qui va de ART-1 à ART-5.Plus la norme est élevée, et plus le cadenas sera lourd et cher.Les dernières sont pour les motos.Dans les assurances vol pour les vélos, la majorité des compagnies exigent au minimum un ART-2.À défaut de cadenas, ou s’il s’agissait d’un simple modèle à maillon (Boa), vous ne seriez pas indemnisé.Certaines assurances se contentent de fixer un prix minimum de cadenas (30 €).

Un mode d’enregistrement.Mais lequel?

Pour faciliter le dépôt d’une plainte, la police conseille à chacun de créer un passeport ou un dossier numérique de son vélo, avec la photo de l’engin, sa marque, ses caractéristiques précises, et les coordonnées du propriétaire. Mais l’idéal serait, bien sûr, un numéro d’enregistrement.Certes, c’est peu dissuasif.Un voleur ne s’abstiendra pas de dérober une bécane parce que celle-ci est marquée.Mais pour la police, l’information est cruciale au cas où le vélo est retrouvé et peut être restitué.

Hélas, "il existe une fragmentation des systèmes" , issus d’initiatives différentes, déplore Vias. Le plus simple serait de faire graver le numéro national d’identité du propriétaire, car l’ensemble des forces de police y a facilement accès.C’est un service gratuit, et à la disposition du citoyen.Mais outre l’aspect "vie privée" et l’utilisation frauduleuse d’un tel numéro, un problème se pose si le vélo est vendu, puisqu’y figure le numéro national de l’ancien proprio.Un numéro de cadre unique serait plus approprié, mais le système devrait être national, si pas européen.Et géré par un organisme gouvernemental qui garantit le respect du RGPD et l’accès des données aux autorités de police.À l’heure actuelle, rien de tel n’existe.

Jean-Christophe HERMINAIRE