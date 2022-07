Salvatore Adamo va donner trois concerts pour de bonnes œuvres à la rentrée: «L’occasion de chanter ‘utile’»

Salvatore, comment avez-vous traversé ces deux dernières années marquées par le coronavirus?

Avec patience, comme tout le monde. Avec espoir et parfois découragement aussi, pas seulement pour moi mais pour tout le monde. Je crois que je ne suis jamais resté aussi longtemps chez moi. Cela m’a permis de me familiariser avec ma maison. Aujourd’hui, je sais où se trouve chaque interrupteur (sourire).

Vous avez écrit?

Oui, j’ai écrit. J’ai adapté en français des chansons anglo-saxonnes pour un album qui va sortir fin de l’année. J’ai aussi essayé de terminer mon deuxième roman, mais j’en suis toujours à plusieurs histoires un peu disparates. Je me suis ennuyé de mon public, mais je ne me suis pas ennuyé.

Vous avez dû reporter beaucoup de concerts?

À partir du 1er octobre, je serai en tournée au Chili. Et cette tournée était prévue en octobre de l’année dernière. Le Japon, c’était prévu en novembre 2019 et là c’est reporté en 2023. Le Québec, c’était prévu en novembre 2019 et cela a été remis à avril 2021 puis en avril 2023.

C’est un pays qui m’a beaucoup donné, mais je pense que j’ai beaucoup donné aussi.

Vous avez dit récemment que le Japon, ce serait une tournée d’adieu… Ce sera valable aussi pour les autres destinations?

Non, juste le Japon, parce que c’est très loin. J’y suis quand même allé 38 fois! Cela nécessite une préparation particulière, car il y a une interprète qui vient sur scène toutes les 4 ou 5 chansons pour traduire ce que je dis. C’est un pays qui m’a beaucoup donné, mais je pense que j’ai beaucoup donné aussi.

Vous pouvez dire la même chose pour le Chili.

Oui, c’est vrai. C’est un petit miracle que je n’arrive pas à expliquer vraiment. J’y suis allé pour la première fois en 1967 après que des sympathisants aient manifesté dans la rue avec des calicots pour exiger ma venue. Cela a été un coup de foudre. En concert, c’est le public qui réagit le plus "euphoriquement". C’est indescriptible. Je me souviens qu’une fois, au festival de Viña del Mar, j’étais tellement ému de l’accueil que ma voix m’a lâché pendant deux chansons. Mais le public ne s’en est pas rendu compte car il chantait.

Je reste sélectif, car je suis très sollicité. Je ne peux pas tout accepter. Mais quand c’est pour une belle cause…

Avant ces voyages, vous avez quatre concerts en Belgique, dont trois au profit d’associations caritatives. C’est quelque chose d’important pour vous…

Oui. En 1993, l’Unicef m’a fait l’honneur de me nommer ambassadeur bénévole. Comme aujourd’hui, je ne vais plus autant sur le terrain, j’essaye de compenser cela à différentes occasions. Mais je reste sélectif, car je suis très sollicité. Je ne peux pas tout accepter. Mais quand c’est pour une belle cause… Cela me donne l’occasion de chanter un peu plus «utile».

Justement, vous pouvez nous en parlerplus précisément de ces trois concerts?

Le concert du 14 septembre, ce sera au profit du Rotary qui a pour objectif de soutenir le CREB (Centre de Rééducation de l’Enfance à Bruxelles) afin de restaurer un centre d’accueil pour enfants poly-handicapés à Anderlecht. Ensuite, le 24 septembre à Liège, le concert se fera au profit de l’association Médecins du désert, qui opère des enfants de la cataracte en Afrique… Et puis le 15 octobre, je chanterai à Louvain pour le professeur Marc Boogaerts, qui a un centre d’études hématologiques.

Mon tour de chant est assez long, entre 2h et 2h15, parce que je chante les chansons que le public attend.

On imagine que vous chanterez «Les filles du bord de mer» avec une grosse pensée pour Arno…

Bien sûr. Je vous avoue qu’il serait très prétentieux de ma part d’ignorer les chansons de mon répertoire auxquelles je dois tout. Ce qui fait que mon tour de chant est assez long, entre 2h et 2h15, parce que je chante les chansons que le public attend. Une chose que je faisais avant et que je ne peux plus faire, c’est de tester les nouvelles chansons. Aujourd’hui, dès que j’en chante une nouvelle en spectacle, elle se retrouve directement sur internet. Mais je présenterai sans doute l’une ou l’autre des adaptations qui sortiront à la fin de l’année.

Adamo sera en concert le 29/07 au Middelkerke Proximus pop up Arena; le 14/09au Cirque Royal à Bruxelles, le 24/09 au Forum à Liège et le 15/10 à Leuven.