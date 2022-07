Qui veut encore jouer la mélodie au sein de la Vivaldi?

Jérémy Dodeigne, tout ceci laisse penser que l’on est, déjà, entré en précampagne électorale. Est-ce aussi votre avis?

Il faut d’abord prendre en considération l’élément de contexte suivant: entre 1999 et 2014, nous avons eu droit à 10 élections (NDLR: tous niveaux de pouvoirs confondus) en 15 ans. Ce rythme électoral a donné l’impression d’une campagne permanente, durant laquelle chacun tentait de ramener un trophée pour l’élection suivante. Cette fois, il n’y a aucune élection programmée entre 2019 et 2024. Cela donne donc véritablement l’occasion aux différents gouvernements établis de pouvoir travailler.

Pourtant, peu importe le niveau de pouvoir, les partis semblent de plus en plus enclins à prendre la tribune médiatique plutôt que celle du Parlement pour diffuser leurs idées…

Cette idée est notamment la conséquence de l’hyperactivité du président du MR. C’est quelque chose d’assez unique. Georges-Louis Bouchez occupe constamment l’espace médiatique, tant sur les réseaux sociaux, où l’on connaît l’effet boule de neige que cela peut engendrer, que dans les médias traditionnels où il est omniprésent.

Un peu comme Bart De Wever au nord du pays…

Cette hypermédiatisation peut donner des airs de précampagne électorale. D’autant que, récemment, d’autres acteurs au sein de la Vivaldi se sont également positionnés sur une série de dossiers. Chacun veut marquer son territoire.

On a quand même le sentiment que la partition de la Vivaldi sonne faux depuis un moment.

Il y a deux facteurs explicatifs à cette situation.D’une part, le gouvernement actuel était la seule coalition possible. Or, elle reste une coalition difficile. D’autre part, ce gouvernement a dû gérer une succession de crises.Cela a généré progressivement de la tension entre les partenaires gouvernementaux qui, chacun, ont voulu ramener une sorte de trophée. Sauf que dans une coalition où les choses avancent lentement, il est difficile d’engranger de vrais trophées.

Quelle conséquence cette situation peut-elle générer dans un avenir proche?

Le vrai problème, c’est la vraie nature de cette précampagne. Il est difficile pour chacun des partis de la Vivaldi de se démarquer de ses partenaires. Cela engendre du coup une certaine forme d’agressivité. Surtout que, en 2024, ce sera une année charnière: nous voterons à tous les niveaux (NDLR: européen, fédéral, régional, provincial et communal). Cela signifie que l’on ne votera de nouveau plus avant un certain temps: ceux qui perdront ces élections seront donc perdants pour une longue période.

Mais l’agressivité fonctionne-t-elle vraiment en politique?

En 2019, on a vu le MR jouer l’attaque contre Écolo en fin de campagne, et ça s’est révélé payant. Le rôle du parti doit être antagoniste avant les élections, pour marquer une différence. Mais pour pouvoir former une coalition, il doit pouvoir aussi faire preuve d’intégration.

Donc, le MR est en précampagne?

L’idée peut avoir une connotation péjorative. Il est normal que les partis essayent d’exister durant la législature. Cela fait partie du jeu démocratique et c’est nécessaire! En véritable précampagne, on ne travaille plus, on est, comme on le dit, en «affaires prudentes». Or, au sein de la Vivaldi, les dossiers continuent d’avancer. Il n’y a pas encore eu de basculement à cet égard. La stratégie du MR payera-t-elle à nouveau?L’avenir nous le dira. Mais les récents sondages indiquent que ce sont les partis qui ne sont présents dans aucune coalition – PTB et VB – qui gagnent du terrain…