« Ma piscine de rêve » avec Laura Beyne

L’émission – qui a déjà été diffusée l’an dernier sur RMCDécouverte et qui a été retravaillée pour RTL TVI – va présen ter des projets assez fous. "J’ai vraiment été étonnée de voir ce qu’il était possible de faire. L’émission porte bien son nom. Dans l’un des épisodes, on verra la construction d’une piscine sur le toit d’un garage. Je suis admirative devant la créativité des installateurs."

«J’ai découvert plein d’options»

Justement, en termes de piscine, Laura n’est pas très exigeante. "Je partirais sur une piscine standard, normale… Mais grâce à l’émission, j’ai découvert plein d’options. Sinon, la piscine la plus dingue que j’ai vue, c’est à Mykonos dans une piscine à débordement sur le plus haut point de l’île. Elle était tellement belle, elle m’a marqué."

Pour ces vacances, Laura n’avait pas encore vraiment de plan bien établi lors de notre interview réalisée début juin. "J’irai à la Côte, ça, c’est sûr. Mais comme je n’ai pas d’enfants, je ne prévois pas les choses longtemps à l’avance. Mais durant l’été, on pourra également me voir dans l’émission Les grandes balades au soleil. J’irai en Dordogne et aussi à Nantes. On mettra en avant des activités à faire, la gastronomie, l’art… Je vais apprendre plein de choses."

RTL TVI, samedi, 18.20