Les Communes wallonnes croulent sous les appels à projets: «On est arrivé au bout d’un système», selon Manu Douette

Il va entamer un travail de longue haleine au Parlement wallon pour proposer un autre modèle, avec le soutien de tous les groupes politiques. Objectif: clarifier et simplifier le paysage des subsides pour la prochaine législature, sur base d’un rapport parlementaire collectif.

Détricotage

" Il y a tellement de types de subsides en Wallonie qu’on s’est dit un jour en boutade qu’on devrait embaucher un subsidiologue ", poursuit le député wallon.Il se souvient de l’espoir suscité en 2018 par la généralisation du PST (plan stratégique transversal) dans les Communes: " Faire un état des besoins, se fixer des objectifs opérationnels, établir une feuille de route pour la législature et même au-delà, voir avec les Communes voisines comment on peut travailler ensemble, etc. Bref, on allait entrer dans une forme de prévisibilité. Mais là, on est obligé de tout détricoter ", constate-t-il.

Pourquoi?Parce qu’il ne faut pas louper le train du Plan de relance wallon, qui a démultiplié les appels à projets auprès des pouvoirs locaux.

Grosse fatigue

Pour ne pas passer à côté de ces subsides qui déboulent avec le convoi express de la relance, les cabinets des échevins et les administrations communales doivent donc se démener pour répondre, dans des délais parfois étriqués, aux appels à projets disparates transmis par la Région wallonne.

Il y a une sorte de fatigue, d’usure qui s’installe. Je pense qu’on est arrivé au bout d’un système

" On en arrive à une situation rocambolesque. Mon administration est épuisée.Et c’est à peu près partout pareil.Je n’arrête pas de reporter ou d’adapter des projets liés au PST pour ne pas passer à côté de certains subsides. On revoit sans arrêt le planning.Parfois, les appels à projets ne correspondent pas forcément à nos priorités de législature. Mais si on ne cherche pas à les décrocher, on risque de louper le coche.Et ces moyens ne se représenteront sans doute pas dans 7 ou 8ans ", dit-il.

Tout ça sans avoir la garantie que la Commune sera sélectionnée dans le cadre de l’appel à projets. " On a du mal à trouver des moyens humains à affecter à cette chasse aux subsides. Et on en arrive à faire travailler quelqu’un tout un mois sur un dossier, pour avoir parfois une réponse négative. Ça peut donner l’impression de bosser pour rien.Il y a une sorte de fatigue, d’usure qui s’installe. Je pense qu’on est arrivé au bout d’un système ", analyse Manu Douette.

Rapport

D’où l’idée d’épurer le modèle.Le député wallon a proposé à ses collègues de la commission des Pouvoirs locaux de lancer un rapport parlementaire sur le sujet, orienté "grandes thématiques de subsidiation" et "droit de tirage" (lire ci-dessous).L’initiative a reçu le soutien unanime des groupes parlementaires, qui mettront la main à la pâte. Le travail devrait être bouclé fin 2023. " On espère pouvoir l’utiliser dès la prochaine législature. "