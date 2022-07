Le vol de vélos doit devenir une priorité pour la police

24592 vélos dérobés

Dans l’absolu, les chiffres de ce type de délinquance sont plutôt en baisse en Belgique.En 2020, dernière statistique complète de la police, on parlait de 24592 vols de vélos signalés.Mais c’était aussi la première année des confinements Covid.On signalait 30757 vols en 2019.Entre les années 2000 et 2016, on était au-dessus de 34000.

La plupart de ces vols sont signalés en Flandre, région où la pratique du vélo est nettement supérieure.C’est logiquement au nord du pays que la baisse est sensible. En Wallonie, à peine 2500 vols ont été enregistrés en 2020, et la situation est décrite comme "stable" . À Bruxelles, par contre, les vols se sont multipliés à mesure que le vélo s’imposait comme mode de déplacement. Alors que 791 vols seulement étaient signalés en 2000, on passait à 2515 treize ans plus tard, pour en arriver à 4505 vélos dérobés en 2020. Situation inquiétante pour la capitale.

Un énorme chiffre noir

D’autant que s’il y a diminution globale des vols, c’est surtout au niveau des vélos les moins chers. "Un changement est en train de se produire. Nous avons constaté que des vélos plus chers et électriques sont volés" , remarque l’Institut Vias dans son étude, tout en soulignant qu’à peine deux zones de police, sur les douze interrogées, décrivent le vol de vélo "comme une priorité" .

Avec très peu de cas élucidés, et peu de vélos identifiables restitués, les citoyens se découragent à déposer plainte. Le nombre de vols réels est sans doute nettement plus élevé que ce qui est signalé. "Nous avons l’impression qu’il y a un énorme chiffre noir" , estime Vias. C’est moins le cas avec les vélos plus coûteux, souvent assurés.Les compagnies exigent un dépôt de plainte pour indemniser.

La perception qu’en ont les citoyens dans les "enquêtes de victimisation" confirme un constat: "le fait que le vol de vélo soit considéré comme une priorité dans une zone de police et pas dans une autre est problématique car cela implique une approche inégale du problème en termes de volonté et de moyens" , note encore Vias.

"J’ai mis l’ensemble des acteurs régionaux et fédéraux autour de la table pour déterminer la meilleure manière d’avancer concrètement dans ce dossier. Dorénavant, le vol de vélo est intégré dans le Plan National de Sécurité dont s’inspirent les zones de police pour établir leurs propres plans de sécurité. Et nous sommes en train de finaliser un dispositif commun aux trois Régions qui doit permettre de lutter plus efficacement contre ces vols de vélos" , souligne le ministre Gilkinet, conscient du problème.