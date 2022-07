Sur la RTBF

En télé. Toutes les étapes seront à suivre en intégralité du départ le 1er juillet à l’arrivée à Paris le 24.

Les prises d’antenne se feront sur Tipik avant de passer sur La Une dès 13h40. Au niveau des commentaires, c’est le duo Rodrigo Beenkens – Cyril Saugrain qui est à nouveau chargé de vous faire vivre les 21 étapes, avec le dispositif habituel et notamment des interviews avant et après course.

À noter qu’à l’occasion de la septième étape qui s’élancera de Binche, la RTBF proposera une émission spéciale avant le départ.

En radio. La chaîne radio du Tour en Belgique, c’est VivaSport, disponible en DAB +. Les étapes seront retransmises dès le départ et, à 15h, Samuel Grulois et Frédéric Amorison prendront la main pour vous faire vivre l’étape au plus près des coureurs, tandis que Jérôme Helguers vous transmettra l’ambiance du peloton avec des interviews et réactions. David Houdret, en studio depuis la Belgique, sera lui aussi de la partie. Juste après l’arrivée, place au débrief avec Complètement Tour de 18h à 19h avec toute l’équipe et Jean-Luc Vandenbroucke comme consultant. Le podcast de l’émission sera disponible sur Auvio le soir même. Parmi les invités qui s’y succéderont, Bernard Hinault est annoncé.

Sur France Télé

En télé. Les 21 étapes seront produites et retransmises en intégralité (du premier au dernier kilomètre, et plus encore: podiums, réactions, interviews, analyses…) sur France 2 et France 3 sans interruption.

Alexandre Pasteur, Marion Rousse, Laurent Jalabert seront aux commentaires, accompagnés par Franck Ferrand pour la partie histoire, géologie et patrimoine de la France traversée par la course et de Benoît Durand, Nicolas Geay et Thomas Voeckler sur les motos, au plus près des coureurs. L’émission Vélo Club, présentée par Laurent Luyat en compagnie de Yoann Offredo et de toute l’équipe, reviendra sur les grands moments de la journée. Sur France 3, le magazine TLS Tour de France, présenté par Fabien Lévêque, fera un point sur toute l’actualité du jour (du lundi au jeudi à 20h45 et les vendredis et samedis à 20h10).

En radio. Si vous êtes en vacances en France, sachez que c’est Radio France qui est le partenaire officiel du Tour. Ce qui signifie que c’est sur franceinfo et France Bleu que vous pourrez suivre la course.

Sur lavenir.net

Notre site et notre journal seront évidemment au cœur du Tour pendant le mois de juillet.

Toutes les infos sur la Grande Boucle seront à retrouver dans le dossier https ://www.lavenir.net/sports/cyclisme .

Notre live sport sera également très actif. Vous pourrez le consulter à l’adresse https ://infosports.lavenir.net .